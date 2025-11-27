カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」名古屋に続く2棟目が2026年4月、福岡に開業

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）は、霞ヶ関キャピタルグループのfav hospitality group株式会社（東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和）とともに、2026年4月、福岡市中央区清川に「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA（ベースレイヤーホテル福岡 ）」を開業いたします。

名古屋に続く2棟目として、快適な滞在と街遊びの両方を叶えるカルチャービジネスホテルという新しいスタイルを提案します。

◼︎CONCEPT

STAY IN COMFORT AND ENGAGE WITH LOCAL

CULTURE AT YOUR INSPIRATIONAL BASE FOR

TRAVEL AND SIGHTSEEING.



快適な滞在と楽しい街遊びを支える基礎的機能ホテル



ビジネスからトラベルまで。

年齢・性別・国籍を問わず、どんなお客様にも新鮮な宿泊体験を提供するカルチャービジネスホテル、BASE LAYER HOTEL。

街とのつながり、優れた滞在品質、そして“いま”を切り取るコンテンツ。

クリエイティブな発想から生まれたおもてなしで、宿泊そのものを旅の価値へと進化させる。

新時代の基礎的機能（＝ベースレイヤー）を備えたホテルです。

◼︎福岡・渡辺通りに誕生する、第2のBASE LAYER HOTEL

天神と博多のちょうど中間に位置し、ビジネスにも観光にも便利なロケーション。

博多駅へのアクセスの良さに加え、徒歩圏内にはローカルカルチャーが息づく薬院・平尾エリアが広がります。出張などのビジネスシーンにも快適でありながら、街遊びも楽しめる、利便性とカルチャーが交差するエリアです。

◼︎多様な旅のスタイルに応える客室ラインナップ

機能性と快適性に、細部までこだわったデザイン性を融合させた空間。

ビジネストリップに最適なダブルルームやツインルームをはじめ、グループやファミリーでの滞在に対応するファミリールームやフォースルームを展開しています。

さらに、専用サウナを客室内で快適にご利用いただける「サウナツイン」もご用意。街遊びとウェルネス、ふたつの時間を自由にお楽しみいただけます。

アメニティには、植物由来の香りが心を整える「athletia（アスレティア）」を採用。空気清浄機にはデザイン性と機能性を兼ね備えた「cado（カドー）」を導入し、心地よい空気環境と上質な滞在体験をお届けします。

また、大型液晶テレビと3Dサラウンドシステム「OPSODIS 1（オプソーディス ワン）」を搭載し、まるでシアターのような臨場感あふれるひとときをお楽しみいただけます。

旅の拠点として、街遊びと快適な滞在の両方を支える空間です。

DOUBLE ROOM・12平方メートル ・定員2名TWIN ROOM・26平方メートル ・定員2名COMFORT TWIN ROOM・24平方メートル ・定員4名KING ROOM・16平方メートル ・定員2名

◼︎サウナツインルームに「ブレインスリープ マットレス」を採用

心地よい温熱効果で深く「ととのう」サウナ体験の後には、脳と睡眠を科学するブレインスリープのマットレスが、さらなるリカバリーをサポートします。

ブレインスリープ独自の高い通気性と体圧分散性が、サウナ後の身体に最適な睡眠環境を実現。熱のこもりを抑えることで、単なる「睡眠」ではなく、コンディションを整えるためのウェルネスステイを提供します。

【客室構成】※ファミリールーム・コンフォートフォースルーム・サウナツインルームに関しては、12月24日(水)～の予約開始となります。

◼︎ローカルと旅をつなぐ、無人コンビニ「BL*MART」： 旅の発見と日常の出会いを育むカルチャーストア

BASE LAYER HOTELの1階に位置する「BL*MART」は、旅人と地域住民をつなぐ新しい形の無人コンビニエンスストアとして、24時間いつでも、どなたでもご利用いただけます。

単なる品揃えの豊富さではなく、「快適なホテル滞在をサポートし、旅に新しい視点を提供する」というBASE LAYER HOTELならではのコンセプトに基づき、一つ一つのアイテムを選んでいます。

厳選された特別なアイテムラインナップ

BL*MARTの棚には、一般的なコンビニエンスストアでは見かけない、旅の記憶に残る特別なアイテムが並びます。



宿泊者と地域住民の交流拠点として

BL*MARTは、ホテルにご宿泊のお客様はもちろん、近隣にお住まいの地域の方々にも開かれた場所です。キャッシュレス決済を導入したシンプルな仕組みで、時間を問わず気軽に立ち寄れる“小さなカルチャーストア”としての役割を果たします。

旅の途中で偶然発見したローカルな味や、地域の方々が日常的に利用できる商品ランナップは、ローカルカルチャーへの理解を深める発見をもたらします。

BL*MARTは、単なる購買の場ではなく、地域と旅、日常と非日常が交差する、感性を刺激する空間として、お客様の滞在を豊かに彩ります。

◼︎予約開始・オープニングキャンペーンについて

2025年11月27日（木）より公式予約サイトにて宿泊予約の受付を開始いたします。

開業を記念して、期間限定のオープニングキャンペーンも実施。

＜開業記念特別プラン＞

公式サイト経由のご予約で、通常価格から最大30%OFF。

さらに、同ブランドの系列である 「BASE LAYER HOTEL 名古屋錦」 にてご利用いただける

20％OFFクーポンをプレゼントいたします。

◼︎宿泊期間

2026年4月15日（水）～2026年9月30日（水）

◼︎ご予約方法

2025年11月27日（木）より、下記URLにて受付開始

https://baselayerhotel.com/fukuoka/

◼︎ご利用条件

「BASE LAYER HOTEL 福岡」の30％OFFプラン、および「BASE LAYER HOTEL 名古屋錦」でご利用いただける割引クーポンは、いずれも公式サイトからのご予約にのみ適用されます。

福岡のプランをご予約いただいたお客様には、予約完了メールにてクーポンコードを発行いたします。

なお、各種旅行予約サイト経由のご予約ではご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

【施設概要】

名称 ：BASE LAYER HOTEL FUKUOKA

（カナ表記：ベース レイヤー ホテル フクオカ）

所在地 ： 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1丁目14－15

アクセス ： 地下鉄 七隈線 「渡辺通駅」より徒歩７分

西鉄天神大牟田線 / 地下鉄七隈線「薬院駅」より徒歩１０分

「博多駅」よりタクシー８分

客室数 ： 126部屋

付帯施設 ： 無人コンビニ「BL*MART」/ カフェ＆バー / ランドリー / ロッカールーム

公式HP ： https://baselayerhotel.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/baselayerhotel/





◼︎fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group株式会社は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

当社が展開するFHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で18施設を有し、2027年以降にかけて、さらに20施設以上の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

https://favhospitalitygroup.com/

▪️霞ヶ関キャピタル株式会社について

霞ヶ関キャピタルは、2011 年に東日本大震災で被災したショッピングセンターの立て直しから始まり、ホテル、物流施設、ヘルスケア施設の開発、海外事業と業容を拡大。「その課題を、価値へ。」という経営理念のもと、今後も目の前にある社会的な課題と向き合い、未来の価値へと転換するために力を注いでいきます。

https://kasumigaseki.co.jp/

▪️株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担い、日本のこれからの街づくりを通じて不動産の再生を実現します。

https://greening.co.jp/