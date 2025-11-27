「うんこミュージアム OKINAWA」、11/29（土）FC琉球の今季最終戦で“激レア！選手のサイン入りうんこ”120個を大放出

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、東証グロース：3904、以下「面白法人カヤック」）と、体験型エンターテインメント施設「うんこミュージアム」(https://unkomuseum.com/)を共同で展開する株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）は、2025年9月19日(金)にオープンした「うんこミュージアム OKINAWA」が、開業からわずか2ヶ月で来場者5万人を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、5万人目の来場者には「うんこミュージアム」オリジナルグッズを贈呈いたしました。

また、この度、2025年11月29日（土）に開催される明治安田J3リーグ FC琉球の今季最終戦において、「うんこミュージアム」が冠スポンサーを務めることが決定いたしました。本冠試合では、サポーターの皆様へ「いつも応援ありがとうんこ」の気持ちを込めて、FC琉球の「選手のサイン入りぷにぷにうんこ」計120個をプレゼントするほか、最終戦を盛り上げる様々な企画を実施いたします。

「うんこミュージアム」presents FC琉球 冠試合概要

「うんこミュージアム」が冠スポンサーを務めるFC琉球の今季最終戦では、以下のようなスペシャルイベントを展開します。

1. 激レア！「選手のサイン入りぷにぷにうんこ」を先着プレゼント

左から、GK佐藤久弥選手、FW曽田一騎選手、GK高山汐生選手（写真提供：FC琉球）

FC琉球の選手・監督30名が、サポーターの皆様への感謝の気持ちを込めて、「サイン入りぷにぷにうんこ」計120個をプレゼントします。

「ぷにぷにうんこ」は、「うんこミュージアム」の人気グッズ。握ると心がふわっと軽くなる、うんこのスクイーズです。どの選手のサインが入っているかは受け取ってからのお楽しみ！

カラーバリエーションは、ピンク、黄色、紫、水色、緑の5種です。

- 配布物： FC琉球「選手のサイン入りぷにぷにうんこ」- 数量： 計120個- 配布方法： 入場ゲートにて先着順の配布となります。ご希望の方は、13：00（※先行入場12：30）に入場ゲートにお越しください。

※FC琉球のファンクラブ会員、シーズンパス保有者は12:30～先行入場いただけます

※ビジターゲートでの配布はございません

※選手サインをお客様ご自身でお選びいただくことはできません。予めご了承ください

2. 累計80万再生超え！話題の楽曲「UNKO」をハーフタイムに生パフォーマンス[動画: https://www.youtube.com/watch?v=el_7cq4L8cc ]

ハーフタイムには、FC琉球の公式マスコットキャラクター・ジンベーニョと沖縄出身のフィメールラッパー・えびちるによるラップユニット「ちるちるにょにょにょ」が登場。

「うんこミュージアム OKINAWA」とコラボし、TikTokでは累計80万再生を超えて話題になっている楽曲「UNKO」の生パフォーマンスをスタジアムにて初披露します。

FC琉球の公式マスコット・ジンベーニョとえびちるのラップユニット「ちるちるにょにょにょ」（写真提供：FC琉球）3.「うんこミュージアム OKINAWA」のご招待券が当たる！冠試合限定キャンペーン

会場で配布されるチラシデザイン ※プレゼントキャンペーンのQRコードはチラシに掲載されます

会場で配布される「うんこミュージアム OKINAWA」のチラシ裏面に記載された「プレゼントキャンペーン」欄の条件を達成すると、抽選で10名様に「うんこミュージアム OKINAWA」のご招待券が当たります。

「うんこミュージアム」がお届けする“MAXうんこカワイイ”世界を、FC琉球の今季最終戦の興奮と共にお楽しみください。

試合概要

「うんこミュージアム OKINAWA」来場者5万人突破！「おめでとうんこ」の掛け声でお祝い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/888_1_595a5f3f225e0a8b7272b2673cf78033.jpg?v=202511270228 ]「マイうんこ」と記念のパネルでポーズをとる「うんこミュージアム OKINAWA」5万人目のお客様

記念すべき5万人目のお客様は、沖縄県うるま市からお越しの女子高校生３人組。SNSで話題になっているのを見て遊びに来てくださり、節目の来場者になりました。突然のサプライズに驚きながらも、「『うんこシャウト』にハマった！」「『ババギャラクシー』が鏡の中で光って綺麗だった！」「次の10万人記念を狙ってまた来たい」と笑顔でコメントしました。

スタッフからは、「うんこミュージアム」オリジナルグッズ詰め合わせが贈呈され、記念撮影も行われました。他のお客様も「おめでとうんこ！」と祝福の拍手を送り、施設全体が笑顔に包まれました。

初の季節イベント「クリスマスうんこパーティー」開催

「うんこミュージアム OKINAWA」では、開業以来初となる季節イベント「クリスマスうんこパーティー2025」を、11月28日（金）から12月29日（月）まで開催します。

期間中は、館内の人気コンテンツ「ウンコ・ボルケーノ」や「うんこバード」などがクリスマス特別バージョンに変身。うんこで華やかに飾られたクリスマスツリーや、雪のようにキラキラと舞ううんこを見ることができ、いつも以上にフォトジェニックな空間をお楽しみいただけます。

さらに、限定ショッパーにうんこカワイイグッズを詰め込んだ「クリスマスうんこパーティーセット」が登場。7,000円相当のアイテムが5,000円（税込）となっており、プレゼント交換にもぴったりな内容となっています。そのほか、クリスマスモチーフのうんこキーホルダーやステッカーなど、期間限定グッズも多数ラインナップ。カップルや家族連れはもちろん、SNS映えを楽しみたい方にもおすすめの冬限定イベントです。

「うんこミュージアム OKINAWA」概要

「うんこが世界を可愛くする。」をコンセプトに、累計来場者数200万人を超える人気施設「うんこミュージアム」は、東京・お台場と名古屋に常設店舗を展開しています。「うんこミュージアム OKINAWA」は、全国で3番目となる常設店舗です。

沖縄の青い海と空をイメージした「うんこの楽園」をテーマに、子どもから大人まで国内外の来場者が言葉を超えて楽しめる、最高にご機嫌な“ウンターテインメント”体験をお届けします。屋内型施設のため、季節や天候を問わずに楽しめるのもポイントです。

さらに、うんこミュージアム史上初となる沖縄県民を対象とした特別割引「県民割」（入場料金20％オフ）も実施しています。

■名称：うんこミュージアム OKINAWA

■所在地：沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム 5階

■オープン日：2025年9月19日（金）

■営業時間：10:00～21:00（最終入場 20:00）

■定休日：施設に準ずる

■入場方法：事前予約および当日券のチケット制（※当日券には限りがございます）

■入場料金：日によって料金が変動いたします。料金詳細は公式サイトをご確認ください。

■公式サイト ：https://unkomuseum.com/okinawa/

■公式X ：https://x.com/unkomuseum_oknw

■公式Instagram ：https://www.instagram.com/unkomuseum_oknw/

■運営会社：株式会社カヤック

※「うんこミュージアム」は、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムの共同事業です。

株式会社カヤック概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/

株式会社たのしいミュージアム概要

株式会社たのしいミュージアムは、“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

設立 ：2022年1月14日

代表者 ：小林将

所在地 ：東京都渋谷区東二丁目17-9 JP-BASE渋谷7階

事業内容 ：みんなたのしいコンテンツづくり

URL ：https://tmuseum.co.jp/