Tenorshare PixPrettyがさらに進化！Ver.1.2.0でテザー撮影に対応
Tenorshareは、AI写真レタッチツール「PixPretty」の最新版となるVer.1.2.0を公開しました。今回の更新では、待望のテザー撮影機能が追加され、撮影と編集の流れをこれまでよりも格段に快適に扱えるようになっています。
注目ポイント：リアルタイムでの撮影連携が可能に
カメラをパソコンと直結することで、PixPretty内に撮影した写真が即座に反映。以下のような利点により、制作時間を大幅に短縮します。
●シャッターを切った瞬間にソフトへ自動取り込み
●モニター上で細部を大きく表示でき、ピントや表情確認が容易
●取り込んだ写真をそのままAIレタッチへ送って編集を開始
スタジオ撮影やEC商品撮影など、スピードと精度が求められる現場で特に威力を発揮します。
PixPrettyとはどんなソフト？
PixPrettyはAI技術を使った写真補正ツールで、肌トーンの最適化、顔加工ソフトなどをボタン一つで実行できます。専門知識がなくても自然で美しい仕上がりに導くため、クリエイターから一般ユーザーまで幅広く利用されています。
最新版を使ってみたい方へ
●対応環境：Windows 10 以降、macOS 26 まで
●入手方法：公式ページから最新版（無料体験版あり）をすぐにダウンロードできます。
https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
新搭載のテザー撮影を、ぜひあなたの制作ワークフローで体験してみてください。
【会社概要】
会社名:Tenorshare
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
