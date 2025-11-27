研削用ホイール市場、CAGR3.3%で拡大し2031年には9521百万米ドルへ
「グローバル研削用ホイールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月27日）
本報告書では、世界市場における研削用ホイールの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。研削用ホイール市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1244435/grinding-wheels
【レポートの主な構成】
◆ 研削用ホイールとは
研削ホイールは、主に硬質研磨粒子、結合材、充填材で構成される研削加工用の工具である。研削ホイールの主な機能は、高速でワークの表面に接触することにより材料を除去し、平滑、平面、または精密仕上げを実現することである。従来型ホイール、セラミックホイール、ダイヤモンドホイール、樹脂ホイールなど、用途に応じたさまざまな種類が存在する。これらのホイールは、金属、ガラス、セラミックス、石材などの精密研削・加工に広く用いられている。その高い効率性、精度、耐久性により、研削ホイールは現代の工業生産において不可欠な工具となっている。
◆ 研削用ホイール市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の研削用ホイール市場は、2024年の7322百万米ドルから2025年には7843百万米ドルへと拡大し、2031年には9521百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は3.3%と推計されています。
◆ 研削用ホイール市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Klingspor、 3M、 Mirka Abrasives、 Noritake、 Saint-Gobain、 Kure Grinding Wheel、 Camel Grinding Wheels、 Tyrolit Group、 SHIN-EI Grinding Wheels、 DSA Products、 Andre Abrasive、 DK Holdings、 ELKA-Elastic、 Keihin Kogyosho Co., Ltd、 Northern Grinding Wheels、 Hebei Sanfeng Abrasives、 Hindustan Abrasives、 GRANIT Grinding Wheel Ltd、 ATLANTIC GmbH、 AWUKO Abrasives、 Abrasivos Manhattan SA）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Resinoid Bond、 Vitrified Bond、 Others）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Transport Industry、 Bearing & Machinery、 Construction、 Steel Industry、 Oil & Gas、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
