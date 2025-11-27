【開催中！】『ゆるキャン△』山梨まち旅ミッション2025！韮崎市も5店舗が参加
富士川町商工会は、人気アニメ『ゆるキャン△ SEASON3』をテーマにした周遊イベント「『ゆるキャン△』山梨まち旅ミッション2025 富士川Mission」 を開催しています。
開催期間は 2025年11月1日（土）～12月26日（金）。
本イベントは、富士川町・身延町・韮崎市・山梨市 の対象店舗を巡り、スタンプ押印＋クイズ回答 を楽しみながら参加できるスタンプラリー企画です。
各エリアはA～Eの 全5グループ に分かれており、指定数の店舗をめぐることで エリアごとの限定ポストカード がゲットできます。
全5種を集めると“コンプリート賞”がもらえる！
5グループすべてのポストカードを集めると、特別仕様の「コンプリート賞ポストカード」 をプレゼント！
（※配布は「道の駅富士川」のみ・数量限定／なくなり次第終了）
韮崎市は Eグループとして参加！
韮崎市からは 5店舗がミッション参加しています。
・韮崎市地域情報発信センター（ポストカード配布店）
・ニラサキヤSTAY（臨時配布店）
・MY CAFE ROOM
・清水金七商店
・秋山油店 韮崎SS
詳しい場所はこちらをご参考に♪
https://www.oku-minobusan.com/yurucamp-fujikawamission2025.html
『ゆるキャン△』のモデル地をめぐる旅の途中に、ぜひ韮崎市にもお立ち寄りください！
■開催期間
2025年11月1日（土）～12月26日（金）
※ポストカードはなくなり次第終了
詳細はこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7712.html
関連リンクはこちら
https://www.oku-minobusan.com/yurucamp-fujikawamission2025.html
韮崎市の魅力を紹介｜ 韮崎市地域情報発信センター
韮崎市地域情報発信センター は、韮崎市民交流センターニコリ 1階にあります。
観光案内コーナーでは、韮崎市・北杜市を中心に自然・歴史・文化・イベントなどの観光情報を発信しています。
地域物産コーナーでは、市内のお土産のほか、韮崎産や県産ワイン、桃やぶどうなどの季節のフルーツや新鮮野菜を販売しています。
また、市内の観光に便利なレンタサイクルの貸出も行っています！
普通自転車だけでなく電動アシスト付き自転車も扱っていますので、ちょっと離れた場所でも気軽にサイクリングが楽しめます。
韮崎にお越しの際はぜひ一度お立ち寄りください！
■住所： 〒407-0015韮崎市若宮1-2-50
■営業時間：9時～20時
■定休日：毎月第3月曜日(祝祭日の場合は翌日)、12月29日～1月3日
詳細はこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/7309.html