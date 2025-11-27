2025洗浄総合展にウルトラファインバブル発生器「Livella」の出展が決定。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、2025年12月3日（水）～12月5日（金）の3日間、東京ビッグサイト南ホールで開催される「2025洗浄総合展」に弊社オリジナルブランドのウルトラファインバブル製品「Livella（リベラ）」を出展します。
開催概要
展示会名：2025洗浄総合展
会期：2025年12月3日（水）～12月5日（金） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 南1ホール
小間番号：W-29（ファインバブル産業会内）
入場料：1,000円（入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料）
出展予定製品
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335484&id=bodyimage1】
■Zepan Livellaについて
Zepan Livella（ゼパン リベラ）は、最先端のファインバブル技術と生合成技術に、日本の美意識を重ね合わせたブランドです。
肌に、髪に、心に寄り添いながら、本来の美しさをそっと引き出します。
毎日のケアを、上質な時間へ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335484&id=bodyimage2】
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場（Livella）：https://www.rakuten.co.jp/sinsankai/contents/Livella/
Instagram（Livella_jp）：https://www.instagram.com/livella_jp/
LINE（Livella）：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335484&id=bodyimage3】
配信元企業：鑫三海株式会社
