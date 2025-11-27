複合段ボールチューブ包装の世界市場規模、シェア、動向分析調査レポート2025-2031
2025年11月27日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「複合段ボールチューブ包装―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、複合段ボールチューブ包装市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．複合段ボールチューブ包装市場規模
複合段ボールチューブ包装の世界市場規模は2024年に2805百万米ドルと推定され、2025年には2946百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が4085百万米ドルに達すると見込まれています。
複合段ボールチューブ包装は、段ボールと紙管や樹脂層を組み合わせた筒状のパッケージで、高い強度・保護性・成形自由度を備える。外層に段ボールを用い、内部に紙管やラミネート層を配置することで、衝撃・圧縮・湿度への耐性が向上し、輸送条件の厳しい製品にも適する。長尺物や粉体、食品、工業部材など幅広い用途に利用される。筒状構造は強度を保持しやすく、丸型・角型など多様な断面形状に加工でき、外装デザインの自由度も高い。蓋部分に金属・樹脂・紙のキャップを採用するなど、密閉性や開封性を調整できる。素材の組み合わせを最適化することで軽量化が可能で、コスト削減や環境配慮にもつながる。再生紙やリサイクル材を利用しやすく、サステナブルな包装として注目されている。
２．複合段ボールチューブ包装市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
複合段ボールチューブ包装市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Smurfit Kappa、 CBT Packaging、 Visican、 Darpac、 Humber Print and Packaging、 Ace Paper Tube、 Valk Industries、 Marshall Paper Tube、 Chicago Mailing Tube、 Paper Tubes and Sales、 Heartland Products Group
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
複合段ボールチューブ包装市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Paperboard、 Kraft Paper、 Corrugated Board、 Others
用途別：Food and Beverage Industry、 Cosmetics and Personal Care Industry、 Postal and Mailing Industry、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
