ローションチューブ市場、2025年に5571百万米ドル、2031年に8598百万米ドル到達へ
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「ローションチューブ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月27日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1510034/lotion-tube
【レポート概要】
ローションチューブの世界市場規模は、2024年に5571百万米ドルと推定され、2031年までに8598百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.5%と見込まれています。
ローションチューブは、化粧水・乳液・保湿ジェルなど粘度のある液体製品を充填するための円筒形容器で、主にPE、PP、ラミネート材などの樹脂で製造される。柔軟性があり、使用時に軽く押すだけで内容物を適量取り出せる点が特徴。酸素や光から内容物を守るため、多層構造を採用したモデルも多く、保存性や安定性が向上する。キャップの形状はフリップトップ、スクリュー、ディスペンサーなど製品コンセプトに合わせて多様に設計される。印刷や装飾の自由度が高く、グラデーション・メタリック・ホットスタンプなどの加工も可能で、ブランドイメージを反映しやすい。持ち運びやすく破損しにくいため、化粧品・パーソナルケア製品における代表的な包装形態として普及しており、近年はモノマテリアル化や軽量化による環境配慮型チューブの需要も増している。
1. 製品タイプ別市場分析：Plastic Tube、 Aluminium Tubes、 Others
ローションチューブ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Pharmaceutical、 Personal Care and Cosmetics、 Homecare、 Others
各用途分野におけるローションチューブの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Albéa Group、 Essel Propack、 Montebello Packaging、 Viva Healthcare Packaging、 Express Tubes、 Quadpack、 Hoffmann Neopac、 PackSys Global、 Shangyu Wanrong Packaging
ローションチューブ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ローションチューブ市場の概要と成長見通し
ローションチューブの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のローションチューブ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
