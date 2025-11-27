クラッシュロックボトムカートン市場、2025年に1631百万米ドル、2031年に2198百万米ドル到達へ
2025年11月27日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「クラッシュロックボトムカートン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、クラッシュロックボトムカートン市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界のクラッシュロックボトムカートン市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1510038/crash-lock-bottom-cartons
1.クラッシュロックボトムカートン製品紹介
クラッシュロックボトムカートンは、底面を手押しで簡単に組み立てられるオートロック構造の紙箱で、底部のフラップが互いに噛み合うよう設計されている。接着剤を使わずに強度を確保できる点が大きな利点で、輸送中の荷崩れを防ぎつつ、組み立て工程の時間短縮を実現する。底面が“クラッシュロック”構造として成立しているため、ユーザーは箱を広げるだけで底が固定され、充填作業がスムーズに行える。化粧品、医薬品、雑貨など軽量から中量の製品に広く使用される。高い剛性と安定した底強度を保ちながら、平納可能で省スペース保管が可能な点もメリットである。また、印刷適性が高く、ブランドロゴや製品情報を美しく配置できるため、店頭の視覚的訴求力も確保できる。環境配慮の観点からも紙素材が好まれ、リサイクル性の高いパッケージとして注目されている。
2.クラッシュロックボトムカートン市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界のクラッシュロックボトムカートン市場が約2198百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約1559百万米ドル、2025年には1631百万米ドルに達する見通しです。
3.クラッシュロックボトムカートン市場区分
【製品別】Folded、 Glued
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Food Industry、 Cosmetic、 Homecare、 Stationery Industry、 Pharmaceutical、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Landor Cartons、 Northwest Packaging、 Dodhia Packaging、 Atlas Packaging、 Pringraf、 GWP Packaging、 Jem Packaging、 Aylesbury Box Company、 Affinity Packaging、 Midland Regional Printers
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
