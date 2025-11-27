世界のリテールレディトレイ市場成長率：2031年までに5.4%に達する見込み
2025年11月27日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「リテールレディトレイ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、リテールレディトレイの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.リテールレディトレイとは
リテールレディトレイは、物流から陳列までの工程を効率化するために設計された紙製または樹脂製のトレイ型パッケージで、商品を輸送用ケースごと店舗の棚へそのまま並べられる点に特徴がある。トレイは組み立てが容易で、開封後は前面や上部の一部を切り離すとディスプレイとして機能する。これにより小売店舗の陳列作業が短縮され、作業負担軽減や省人化につながる。視認性を高めるデザインが施されることも多く、商品のブランド訴求力向上や販売促進にも寄与する。耐久性や積載性を考慮し、段ボール素材の強度設計が行われることが一般的で、食品・日用品・化粧品など幅広いカテゴリで採用されている。店頭での回転率が高い商品ほど、リテールレディトレイによる陳列効率の恩恵を受けやすく、近年では自動倉庫との相性も良いため、サプライチェーン全体の合理化を支える包装形態として重視されている。
2.リテールレディトレイ市場規模と成長率
リテールレディトレイの世界市場は、2024年に約2024百万米ドルと推定されており、2025年には2122百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2031年には約2910百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.リテールレディトレイ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Paper and Paperboard、 Low-Density Polyethylene （LDPE）、 Polyvinyl Chloride （PVC）、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Food and Beverages、 Cosmetics and Personal Care、 Pharmaceuticals、 Printing and Stationery、 Electrical and Electronics、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Delkor Systems、 DS Smith、 WestRock Company、 Smurfit Kappa、 Evolution Group、 Lawrence Paper Company、 Rovema、 Deline Box and Display、 International Paper
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
