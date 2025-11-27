こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
認定NPO法人very50と一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※１のFUJIOH※2 社会課題解決に挑む人材を育成する施設「.TEN（テン）」をオープン
5年間のスポンサー契約を締結
富士ホールディングス株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、 以下「FUJIOH※2」）は、認定NPO法人very50（東京都豊島区／代表 菅谷 亮介、以下「very50」）が運営するコミュニティスペース「.TEN（テン）」の活動に対するスポンサー契約を締結したことをお知らせします。2025年11月22日（土）にオープンした「.TEN」は、肩書きや立場を越えた人々が議論ではなくまず食事を目的に集い、他者や社会に対して優しさを持ちながら社会課題解決に挑む人材（以下、自立した優しい挑戦者）を育てることをコンセプトにした施設です。
※1 富士工業グループは、一般家庭用レンジフード供給台数国内シェアNo.1。（2021年4月東京商工リサーチ調べ ODM生産品を含む）
※2 FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。
■「.TEN」の成り立ち
「.TEN」は、10％（テンパーセント）と点（テン／ドット）、二つの「テン」から成り立ちます。
10％（テンパーセント）…世の中には社会派を標榜しながらも、実際には金銭的な目的に基づく活動や、何らかの犠牲を伴う活動が存在します。私たちは、たとえ10%の人しか賛成しない活動であったとしても、「これには意味がある」と自分たちが自信を持って言える“本物”を追求しつづけます。
点（テン／ドット）…「.TEN」に訪れる人が本質的に自立し、優しさを持ち、たくらみが挑戦に変わるとき、それは強く打たれた「点」となります。その「点」が隣にいる人（＝点）と結ばれ「線」に、さらに集合体として「面」になり、世界を面白くしていくと考えています。
■「.TEN」について
「.TEN」は、社会に「優しい企み」を仕掛けようとしている若者を支えることを目的としたワークプレイスです。NPOやソーシャルビジネスの立ち上げ、地域課題の解決プロジェクトなど、社会にポジティブなインパクトをもたらすチャレンジに取り組む若者が、利用できる拠点として位置づけています。利用にあたっては、活動内容や想いを伺う簡易な選考プロセスを設けており、詳細はvery50までお問い合わせください。
所在地：東京都千代田区神田三崎町3丁目4−2 Ｊ・ＳＱＵＡＲＥ水道橋 2F
TEL：03-4405-4672
公式Web：https://dot-ten.jp
参加者募集中のプログラム
「本気の忘年会」
「.TEN」のオープンを記念し、コミュニティの皆さんと “これから” をつくる時間を一緒に過ごしたいという思いから、本気の忘年会を企画しました。オリジナルの「2025ふりかえりキット」を使い、今年一年と本気で向き合い、静かに熱く、自分自身の棚卸しをする場をご用意しています。
開催日時：2025年12月21日（日） 15:00〜19:00 ※途中参加・途中退出可
会場：「.TEN」 東京都千代田区神田三崎町3丁目4−2 Ｊ・ＳＱＵＡＲＥ水道橋 2F
参加費：大人1,000円 学生500円
応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWybT2bjaL_JYFjmLxHY5A1sRXtxeD3G00WD5NUaCtWNfTOg/viewform?usp=sharing&ouid=105805419134442989668
応募開始：2025年11月27日(木)
応募締切：2025年12月19日（金）23時59分まで
※先着順のため、定員に達し次第、応募を締め切らせていただきます。
■very50について
認定NPO法人very50は2008年に創業し、2025年6月に17周年を迎える、社会課題の現場と学びをつなぐ教育NPOです。高校生を主対象に、実地型プログラム「Mission on the Ground（MoG）」や、学校の授業時間を活用した探究学習を展開。不確実で変化の激しい時代においても、自ら考え、選び、行動し、道を切り拓く力を育てています。
私たちのミッションは「自立した優しい挑戦者を増やして、世界をもっとオモシロク」。これは、単に起業家や社会活動家を育てることを目的とするものではありません。自らの意思で行動し、他者や社会に対して優しさを持ちながらも挑戦を続ける--そんな“10%のホンモノ“を志す人たちを社会の中に増やしていくことを目指しています。
MoGでは、アジアをはじめとする現地の事業者と協働し、課題発見から仮説検証、提案までを短期集中で実践。高校生だけでなく、大学生や社会人も参加し、現場での学びを通じて「考える力」と「やり抜く力」を磨いています。very50が育ててきたこれらの挑戦者たちは、国内外の学校現場や企業、地域社会で新しい動きを生み出しています。
教育から社会へ--挑戦の連鎖を広げることが、very50の使命です。
公式Web：https://very50.com/
■富士工業グループ会社概要
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：956名（連結従業員数）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
