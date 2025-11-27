認定NPO法人very50と一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※１のFUJIOH※2　社会課題解決に挑む人材を育成する施設「.TEN（テン）」をオープン











左：「.TEN」の調理スペース 右：アリアシェフプロ





社会課題の現場と学びをつなぐ教育NPO であるvery50は、これまで育成してきた高校生・大学生・社会人が世代を越えて交わり、社会課題を解決する 「企み」を生み出すコミュニティスペースとして「.TEN」を開設しました。本施設は、肩書きや立場を越えた参加者が議論ではなくまず食事を目的に同じテーブルを囲み、利害を超えた協力関係を築きながら潜在的な課題意識や本当にやりたいことを共有する場です。参加者は料理を持ち寄って食事を共にするほか、備え付けのキッチンで調理をおこなうことで交流を深めることも可能です。食事と親和性の高い事業を展開する FUJIOHは、「.TEN」のコンセプトに共感し2025年9月からvery50と5年間のスポンサー契約を締結しました。FUJIOHは、一般家庭用レンジフードと業務用厨房機器の開発で培った空気環境改善の知見を「.TEN」の空間創りに応用し、質の高いコミュニケーションが生まれる快適な環境づくりも支援しています。キッチンスペースには循環式IH調理ワゴン「ARIACHEF Pro（アリアシェフプロ）」を設置し、参加者が調理をしながらコミュニケーションを図れる場を提供しました。さらなる快適な空間づくりのために、富士工業グループの特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」が制作する自在成形パネルをキッチンカウンターに設置する予定です。この自在成形パネルは金属の薄板に様々な柄を転写するもので、空間の意匠性を向上させます。very50とFUJIOHの契約はNPOと企業が連携し、人材育成を通して社会的価値を共創することを目的とした取り組みです。起業を志す人だけでなく、社会人として働きながら社会課題解決に取り組みたい人に開かれた環境を提供します。「.TEN」に集った人材は、将来的に社会人フェローや大学生メンターとして活躍することが期待されます。これらの人材は、次世代の「自立した優しい挑戦者」の育成に寄与する可能性を有しています。very50とFUJIOHは、この育成の循環を通じて国内・海外の貧困・教育課題の解決など、持続可能で包摂的な社会の実現につながる変化の創出を目指します。今後、very50が企画・運営する高校生向けの実地型プログラム等の一部に、FUJIOHも参画します。たとえば、very50が構想する「Mentorship & Action Program（仮称）」では、高校生や大学生を主な対象として、社会課題を抱える現場での学びと実践をおこないます。その中で、FUJIOHの社員がメンター兼伴走者としてプロジェクトに関わり、参加する大学生とともに、FUJIOHのブランドコンセプトにも通じる社会課題の解決策を検討・実行していくことを想定しています。こうした協働を通じて、「.TEN」に関わる多様な人材が「自立した優しい挑戦者」として成長していくことを目指します。very50とFUJIOHは、社会に良質な変化をもたらすことを目指し、今後も共に歩みを進めていきます。