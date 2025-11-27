速度制御用安全装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2025年11月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「速度制御用安全装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、速度制御用安全装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の速度制御用安全装置市場概要
最新の調査によると、世界の速度制御用安全装置市場は2024年に32億4,500万米ドルと評価され、2031年には40億9,500万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は3.4％で推移すると見られています。世界各国で都市化が進み、高層ビルや商業施設の建設が増加していることから、エレベーターや昇降機の安全装置に対する需要が安定的に拡大しています。本レポートでは、米国の関税政策および国際的な法規制の変化が業界構造や地域経済、供給網に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
速度制御用安全装置は、エレベーターの安全制御部品の一つであり、運転中に速度超過や落下の危険が生じた際に作動する重要な保護機構です。他の安全装置が作動しない場合でも、速度制御装置と安全クランプが連携してエレベーターのかごを停止させ、事故を防止します。このシステムは、高速運転や頻繁な稼働環境においても高い信頼性を発揮し、人命を守る上で不可欠な装置です。
現在では、電子制御技術やセンサー技術の進歩により、従来の機械式から電子式へと進化しています。これにより反応速度の向上や誤作動防止が実現し、エレベーターの安全性がさらに高まりました。加えて、保守管理の効率化や遠隔監視システムとの連携など、デジタル化による付加価値も高まっています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートは、世界の速度制御用安全装置市場を定量的および定性的に分析し、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に構造を明確化しています。また、競争環境や需給動向、製品開発の方向性などを包括的に評価しています。
調査の主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場規模を算出し、成長機会を特定すること。
2. 製品タイプおよび用途別の市場成長ポテンシャルを評価すること。
3. 今後の需要予測と産業別成長動向を分析すること。
4. 競合環境や政策的要因が市場に及ぼす影響を明らかにすること。
________________________________________
主な企業と市場競争状況
本レポートでは、主要企業として Wittur、PFB、Vantage、Atwell International、Dynatech、Bode Components、Gervall、Hans Jungblut、Montanari Group、Liftequip などが取り上げられています。
これらの企業は、世界各国のエレベーター市場において信頼性の高い製品を提供し、国際的な安全基準への対応力を強化しています。Wittur はエレベーター部品分野のグローバルリーダーであり、欧州およびアジア市場で強い影響力を持っています。Dynatech と Gervall は高度なブレーキ技術と精密な安全装置設計で知られ、特に高速昇降機向けの製品で評価を得ています。
また、Montanari Group や Hans Jungblut は高品質な機械部品製造で長い歴史を持ち、産業用エレベーターや特注装置にも対応しています。アジア地域では Dongfangfuda、Huning Elevator、Suzhou Hitech、Ningbo Aodepu などが急成長しており、価格競争力と製造スピードを武器に市場シェアを拡大しています。
