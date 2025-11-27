¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦NEOBANK¸ýºÂÊÝÍ¼Ô¸ÂÄê¡ªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÇÂç£±£µ¡óÊ¬¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò£±£²·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é³«»Ï¡ª
µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßµþ²¦NEOBANKÏ¢·È´ë²è¡ÁÆ±»þ¤Ëµþ²¦NEOBANK¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡Á
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ·½»Ò¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡Ë¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Èµþ²¦NEOBANK¤ÎÏ¢·È´ë²è¤È¤·¤Æ¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µþ²¦NEOBANK¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î¡Á£¶·î¾è¼ÖÊ¬¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¤¬µþ²¦NEOBANK¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç£±£µ¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µþ²¦NEOBANK¤Ç¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´ÖÃæ¡¢¸ýºÂ³«Àß¡Ü±ßÍÂ¶â»Ä¹â£³Ëü±ß°Ê¾å¤Ç£³,£°£°£°±ßÁêÅö¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÂÐ¾Ý¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ªÍÂÆþ¤ì¤ÇºÇÂç£·,£°£°£°±ßÁêÅö¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Èµþ²¦NEOBANK¤Ï¡¢Å´Æ»¤È¶âÍ»¤Î°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ÈÍøÍÑÂÎ¸³¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÂÐ¾Ý
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µþ²¦NEOBANK¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷
¢¨¾®»ùÍÑ£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ò¤´ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÉÕÍ¿Î¨
µþ²¦NEOBANK¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾è¼Ö¤´¤È¤Ë±¿ÄÂ¤ÎºÇÂç£±£µ¡ó
¢¨¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÇÆþ½Ð¾ì¤·¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ÇÅö¼ÒÀþ¤ËÄê´ü³°±¿ÄÂ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾è¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´ü·ôÍøÍÑ¶è´Ö¤Î¾è¼Ö¤ä´ë²è¾è¼Ö·ô¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë´ü´Ö
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÂÐ¾Ý¾è¼Ö´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ê£´¡ËÉÕÍ¿Î¨¥¢¥Ã¥×¾ò·ï
µþ²¦NEOBANK¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÊ¬¤ÎÉÕÍ¿Î¨£µ¡ó¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×Ê¬¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢ºÇÂç£±£µ¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼É½¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¢ã¹ðÃÎÊª¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
