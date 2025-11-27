MISIA LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のジャケット写真が解禁！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2026年1月21日(水)発売のLIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のジャケット写真が解禁！

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』完全生産限定盤ジャケット写真

今作は、約3年半ぶり15枚目のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ、全国11都市27公演20万人を動員した全国アリーナツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」から、ツアーファイナルを飾った日本武道館公演を完全収録している。

完全生産限定盤は、30cmを超えるLPサイズの透明スリーブに、同サイズのジャケットと2026年1月～2027年1月までの13ヶ月分のカレンダーを封入。

カレンダーにはそれぞれ異なるライヴ写真がデザインされており、ライヴ当日の感動を振り返ることが出来ると共に、中身を入れ替えることで透明スリーブに入れたままカレンダーを飾ることが出来る特別仕様となっており、ファン必携のコレクターズアイテムとなっている。

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』商品概要

さらにBlu-ray盤には限定特典として、アルバム『LOVE NEVER DIES』から本作のために新たにRemixされた楽曲を収録したRemix Albumが付属する豪華仕様となっており、本日、収録内容が解禁となった。

世界のクラブシーンを牽引する名だたるリミキサー達が手がけた楽曲がノンストップメドレーで収録されており、今作のBlu-ray盤でしか聴けない必聴作品となっている。

LIVE Blu-ray & DVD「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」は現在予約受付中なので、是非チェックしてほしい。

商品概要

2026年1月21日（水）発売

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

■完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）\10,500（税込）BVXL-147～149

■通常盤（Blu-ray＋CD）\9,000（税込）BVXL-150～151

■完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）\9,000（税込）BVBL-198～199

■通常盤（DVD）\7,500（税込）BVBL-200

〈商品仕様〉

■完全生産限定盤（Blu-ray/DVD共通）

LPサイズ透明スリーブ特別仕様

封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）

サイズ：天地312.9mm×左右315.5mm×背15.8mm

■Blu-ray盤限定特典

『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き

アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。

〈映像収録曲〉

1.フルール・ドゥ・ラ・パシオン

2.Escape

3.CHANGE MY WORLD

4.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)

5.愛をありがとう

6.オルフェンズの涙

7.Be KIND

8.希望のうた

9.明日へ

10.DJ EMMA PLAY

11.House Medley

LOVE NEVER DIES

～Never gonna cry!

～忘れない日々

～逢いたくていま

～Everything

～INTO THE LIGHT

～明日晴れるといいな

12.つつみ込むように・・・

13.Higher Love

14.THE GLORY DAY

15.はんぶんこ

16.アイノカタチ

〈Remix Album収録曲〉

明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)

明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)

LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)

CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)

フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)

傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)

Be KIND (DJ Spinna Remix)

▼ご予約はこちら

https://VA.lnk.to/I3LwNc

下記対象の店舗・チェーンにて、2026年1月21日(水)発売『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をお買い上げの方に、下記の特典をプレゼントいたします。特典は先着となります。

【対象店舗/特典内容】

■全国のCDショップ／オンラインショップ：ジャケットデザインスマホサイズステッカー

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）： A5クリアファイル

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）： A3クリアカレンダーポスター

■HMV：ポストカード

■Amazon.co.jp： 巾着（生成り）

■楽天ブックス： アクリルキーホルダー

■セブンネット： ランチトートバック

【MISIA Official Supporters Club MSA会員限定特典】

MISIA Official Supporters Club MSA会員様がSony Music Shopの対象カートにて『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただくと、先着で「【FC限定特典】ステンレスピンズ」を差し上げます。

※本特典付き商品はMISIA Official Supporters Club MSA会員の方のみご購入いただける商品です。

※MISIA Official Supporters Club MSA会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、特設リンク経由で本商品をご注文ください。

※本商品には「【FC限定特典】ステンレスピンズ」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※Sony Music Shop内の「【FC限定特典】ステンレスピンズ」付きカート以外で『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただいても、「【FC限定特典】ステンレスピンズ」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。

▼ご予約はこちら

https://msa.misia.jp/

※「MENBERS LOUNGE」にログイン後、トップページのバナーにアクセスをお願いいたします。

＜特典に関する注意事項＞

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各特典絵柄、“ジャケットデザインスマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

ライヴ情報

「STARTS presents MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA」

＜公演スケジュール＞

2025年12月23日（火）24日（水）神奈川・ぴあアリーナMM

開場17:30／開演18:30

特設サイト：https://misiasp.com/holynight2025

「STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON」

＜公演スケジュール＞

2026年

1月24日（土）岩手・盛岡タカヤアリーナ

1月25日（日）岩手・盛岡タカヤアリーナ

1月31日（土）大阪・大阪城ホール

2月1日（日）大阪・大阪城ホール

2月7日（土）東京・有明アリーナ

2月8日（日）東京・有明アリーナ

2月21日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

2月22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

2月28日（土）愛知・日本ガイシホール

3月1日（日）愛知・日本ガイシホール

3月14日（土）神奈川・横浜アリーナ

3月15日（日）神奈川・横浜アリーナ

4月18日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

4月19日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月2日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

5月3日（日・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

[開場15:00／開演16:00 ※Kアリーナ横浜公演のみ 開場14:30／開演16:00]

特設サイト：https://hoshizora.misiasp.com/xiii/

リリース情報

MISIA 15th Album『LOVE NEVER DIES』

『LOVE NEVER DIES-MISIA ART BOOK-』

完全生産限定豪華盤(CD+200Pアートブック 豪華BOX仕様)

※限定収録曲あり

\8,200 (税込) BVCL-1461～1462

『LOVE NEVER DIES』

通常盤(CD)

\3,800(税込) BVCL-1463

＜収録曲＞

01.フルール・ドゥ・ラ・パシオン ★日本テレビ系アスリート応援ソング

02.CHANGE MY WORLD ★ヤクルト「Y１０００」CMソング

03.LOVE NEVER DIES

04.Be KIND ★スターツグループ企業CMソング

05.はんぶんこ

06.ゆびきりげんまん ★テレビ朝日系ドラマプレミアム「黄金の刻～服部金太郎物語～」主題歌

07.希望のうた(feat. 矢野顕子)

08.愛をありがとう

09.傷だらけの王者(& Rockon Social Club) ★NHKラグビーテーマソング

10.明日晴れるといいな ★「湖池屋ポテトチップス」TVCMソング

11.君の願いが世界を輝かす ★東京ディズニーシー(R)「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」日本語版テーマソング 完全生産限定豪華盤のみ収録

12.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.) ★セイコーグループ企業CMソング 完全生産限定豪華盤のみ収録

13.CHANGE MY WORLD (DJ WATARAI Remix)

14.LOVE NEVER DIES (Eric Kupper Remix)

15.フルール・ドゥ・ラ・パシオン(Dimitri From Paris City Pop Remix)

MISIAプロフィール

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。

東京オリンピック開会式では日本国歌を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績から国際会議の大使などを歴任している。

2023年にデビュー25周年を迎え、大規模な全国ツアーを開催。今年5月に発売した15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げて開催した全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」では約20万人を動員した。

また、今年7月には、大阪・関西万博にて、日本のナショナルデー「ジャパンデー」の「公式式典・公式催事」のプログラムの一環としてスペシャルライヴを開催。

2026年1月からは全国アリーナツアー「MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」を開催予定と、精力的に活動を続けている。

MISIAインフォメーション

HP：https://www.misia.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@misia

X：https://x.com/MISIA

Facebook：https://www.facebook.com/MISIAofficial/

Instagram：https://www.instagram.com/misia.singer/

TikTok：https://www.tiktok.com/@misiaofficial_