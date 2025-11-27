【家族で考えるデジタルセキュリティ】シニア層・学齢期の子を持つ「サンドイッチ世代」のデジタルサポート実態とは









・端末ごとに異なるセキュリティサービスの更新や管理が面倒なこと：26.4%



・家族によってデジタルスキルの差が大きく、それぞれに合わせた対応が大変なこと：21.8%



・トラブルが起きるたびに相談されて時間を取られること：17.3%



・遠方に住む家族を直接サポートできないこと：14.5%



・説明しても理解してもらえず、同じことを何度も聞かれること：12.7%



・セキュリティの重要性を家族に理解してもらえないこと：6.4%



・その他：0.0%



・特に負担は感じていない：30.9%



・わからない/答えられない：8.2%









家族のデジタル機器をサポートする上で、負担に感じることは、「端末ごとに異なるセキュリティサービスの更新や管理が面倒なこと」が26.4%で最多「Q7.家族のデジタル機器をサポートする上で、負担に感じることを教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=110）と質問したところ、「端末ごとに異なるセキュリティサービスの更新や管理が面倒なこと」が26.4%、「家族によってデジタルスキルの差が大きく、それぞれに合わせた対応が大変なこと」が21.8%という回答となりました。調査結果に対するキングソフトの見解今回の調査結果から、対象者の4割以上（40.9%）が何らかのセキュリティトラブルを経験しており、トラブルの種類として、本人は「不正利用」、親は「架空請求」、子どもは「ウイルス感染」が最多となり、世代ごとに異なるセキュリティリスクに直面している実態が明らかになりました。一人で複数のデバイス（パソコン、スマートフォン、タブレット）を所有することが当たり前になった現代において、家族をサポートする立場にある方々は一台一台にセキュリティ対策を施すことの煩雑さや、コスト面での負担が、結果としてセキュリティ対策の遅れに繋がっているという課題も浮き彫りになっています。これらの結果を受け、キングソフトは、家族全員のあらゆるデバイスを「一括で」管理・保護し、かつ世代別のリスクにも対応できる、包括的なセキュリティソリューションへのニーズが急速に高まっていると考えています。本調査掲載はこちら：https://www.kingsoft.jp/kss/info/report/id=10759セキュリティ＆ユーティリティツール「キングソフトセキュリティCare+」「キングソフトセキュリティCare+（ケアプラス）」はセキュリティ機能に加え、ユーティリティ機能が加わったソリューションサービスです。AI判定のノウハウを活かしたインテリジェントスキャンエンジンを搭載し、ウイルスやマルウェアから24時間365日パソコンを保護。パソコンに負荷をかけない軽容量設計により、安全かつ快適な環境を実現します。また、Windows向けに「ランサムウェア保護」「フィッシング対策」「処理速度加速ツール」、モバイル向けに「モバイルセキュリティ」「広告ブロック」など多くの基本機能も実装しています。年額2,970円（税込）※から利用でき、コストパフォーマンスにも優れたサービスです。※スタンダードプラン（PCのみ）の場合詳しくはこちら：https://www.kingsoft.jp/kss/キングソフト株式会社について「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。キングソフト株式会社本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階代表取締役会長兼社長：馮 達設立：2005年3月9日事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供URL：https://www.kingsoft.jp＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。