2000年代の人気キャラ『お茶犬』といっしょに「ほっ」としよ？癒しの世界観を楽しめる文具雑貨シリーズが11月下旬より発売

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、2002年に「ほっ」と一息つける癒しキャラクターとして人気を博した『お茶犬』の文具雑貨シリーズ（全15種・242円〜2,200円 税込）を2025年11月下旬より順次発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







『お茶犬』商品ページ：https://www.sun-star-st.jp/items/250902010448/


【 商品特長 】





『お茶犬』は、2002年に「ほっ」と一息つける癒しキャラクターとして誕生し、当時の子どもたちを中心に人気を博しました。2027年には誕生25周年を迎えます。




アクリルスタンドやマスコットが入れられる「マルチケース」は、「リョク」と「ハナ」のお部屋をモチーフにデザイン。そのほか、和室や温泉などの「ほっ」と癒される世界観を、グリーンを基調としたデザインで展開しています。







●『お茶犬』公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/




●『お茶犬』公式X　　 ：https://x.com/ochakenofficial

【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/123524/123524_web_1.png

【 ラインアップ 】

●「WリングノートB6」　全2柄　各660円（税込）

●「メモミニ」　　　　　 全2柄　各242円（税込）







●「パタパタメモ」　全2柄　各550円（税込）







●「ミニレターセット」　全2柄　各330円（税込）







●「ダイカットブロック付箋」　　全2柄　各660円（税込）

●「ペーパーバッグ入りシール」　全2柄　各572円（税込）







●「プチシール」　　全2柄　各385円（税込）

●「タイルシール」　全2柄　各550円（税込）







●「ダイカットクリアファイル5P」　全2柄　各550円（税込）

●「プレート付きボールペン」　　　全2柄　各770円（税込）







●「アクリルクリップ」　全2柄　各605円（税込）

●「缶ペンケース」　　　全2柄　各880円（税込）







●「ミニウォレット風メモ」　全10柄　各902円（税込）※クローズドパッケージ







●「マルチケース」　　　全2柄　各1,760円（税込）

●「ラミネートポーチ」　全2柄　各2,200円（税込）







