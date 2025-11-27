こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2000年代の人気キャラ『お茶犬』といっしょに「ほっ」としよ？癒しの世界観を楽しめる文具雑貨シリーズが11月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、2002年に「ほっ」と一息つける癒しキャラクターとして人気を博した『お茶犬』の文具雑貨シリーズ（全15種・242円〜2,200円 税込）を2025年11月下旬より順次発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
『お茶犬』は、2002年に「ほっ」と一息つける癒しキャラクターとして誕生し、当時の子どもたちを中心に人気を博しました。2027年には誕生25周年を迎えます。
アクリルスタンドやマスコットが入れられる「マルチケース」は、「リョク」と「ハナ」のお部屋をモチーフにデザイン。そのほか、和室や温泉などの「ほっ」と癒される世界観を、グリーンを基調としたデザインで展開しています。
●『お茶犬』公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/
●『お茶犬』公式X ：https://x.com/ochakenofficial
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/123524/123524_web_1.png
【 ラインアップ 】
●「WリングノートB6」 全2柄 各660円（税込）
●「メモミニ」 全2柄 各242円（税込）
●「パタパタメモ」 全2柄 各550円（税込）
●「ミニレターセット」 全2柄 各330円（税込）
●「ダイカットブロック付箋」 全2柄 各660円（税込）
●「ペーパーバッグ入りシール」 全2柄 各572円（税込）
●「プチシール」 全2柄 各385円（税込）
●「タイルシール」 全2柄 各550円（税込）
●「ダイカットクリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
●「プレート付きボールペン」 全2柄 各770円（税込）
●「アクリルクリップ」 全2柄 各605円（税込）
●「缶ペンケース」 全2柄 各880円（税込）
●「ミニウォレット風メモ」 全10柄 各902円（税込）※クローズドパッケージ
●「マルチケース」 全2柄 各1,760円（税込）
●「ラミネートポーチ」 全2柄 各2,200円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『お茶犬』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250902010448/
『お茶犬』公式サイト
https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/
『お茶犬』公式X
https://x.com/ochakenofficial
