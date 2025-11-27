¿¼³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ ³¤ÍÎ¹ÛÊª»ñ¸»³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿¼³¤¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë18¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò²Ä»ë²½
¡¦ Ê¬»¶¤Î¤¿¤á¤Î·ÐÍ³ÃÏ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê³¤»³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤è¤ê³¤°èÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶
¡¦ ³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝÁ´¶è°è¤ÎÀß·×¤Ë¹×¸¥
³µ Í×¡¡
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡Ö»ºÁí¸¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¼ÂÁõ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ã·Æ£ Ä¾µ± ¸¦µæ°÷¡Ê·óÌ³¡§ÃÏ¼Á¾ðÊó¸¦µæÉôÌç¡Ë¤é¤Ï¡¢ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿¼³¤¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë18¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢³¤°èÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊÝÁ´ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë³¤»³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿¼³¤¤Î³¤»³¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤Î¿·¤¿¤Ê¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊºÎ·¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¼³¤¤Î³¤»³¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦¶Èµ¬ÌÏ¤ÎºÎ·¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÎ·¡¤¬³¤»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³¤»³¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ï¡¢ÉâÍ·ÍÄÀ¸¤È¤·¤Æ³¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¬»¶¤·¡¢³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖÅª¡¦°äÅÁÅª¤ÊÏ¢·ëÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¼³¤¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»öÎã¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤Î¾ÍèÅª¤ÊºÎ·¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë³¤»³¤ò´Þ¤à¡¢ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î18¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³¤Î®¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤ò¡¢°äÅÁÅªÏ¢·ëÀ¤Î²òÀÏ¤ä³¤Î®´ÑÂ¬¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢À°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢ºÎ·¡¤¹¤ë³¤»³¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¸ÉÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢³¤°èÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê·ÐÍ³ÃÏ¤È¤Ê¤ë³¤»³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝÁ´¶è°è¤ÎÀß·×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¡ÖEcological Applications¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÀþÉô¤Ï¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û»²¾È
³«È¯¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
³¤»³¤ÎÊ¿ÄºÉô¤ä¼ÐÌÌ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¡¢Å´¤ä¥Þ¥ó¥¬¥ó¤Î»À²½Êª¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤Î¿·¤¿¤Ê¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿¼³¤¤Î³¤»³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤¬Ê¬ÉÛ¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊºÎ·¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¼³¤¤Î³¤»³¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦¶Èµ¬ÌÏ¤ÎºÎ·¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÎ·¡¤¬³¤»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³¤»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¬»¶¤¹¤ëÉâÍ·ÍÄÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Ó¤ä¥µ¥ó¥´¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ï¡¢Íñ¤«¤é¤Õ²½¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉâÍ·ÍÄÀ¸¤È¤·¤Æ¿åÃæ¤òÉº¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÄÀ¸¤¬³¤Î®¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÊ¬»¶¤·¡¢±ó¤¯¤Î³¤»³¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤ÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤»³´Ö¤ÎÀ¸ÂÖÅª¡¦°äÅÁÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ³¤»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¸ÉÎ©¤»¤º¤ËÏ¢·ëÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Î°äÅÁÅª·òÁ´À¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶É½êÅª¤ÊÀäÌÇ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÎ·¡¤¬À¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î³¤»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¼³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê¿ô¤ÎÀ¸Êª¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿³¤»³¤·¤«Ä´ºº¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿¼³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³¤Î®¤ÈÍÄÀ¸¤ÎÆÃÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬»¶¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢·ëÀ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÍÍÑ¤Ê¼êË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼³¤¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»öÎã¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Î·Ð°Þ
»ºÁí¸¦¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤Î³«È¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»ñ¸»³«È¯¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¼êË¡¤Î³«È¯¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´Ä¶Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2023Ç¯7·î11Æü»ºÁí¸¦¥×¥ì¥¹È¯É½¡¢2024Ç¯5·î31Æü»ºÁí¸¦¥×¥ì¥¹È¯É½¡Ë¡£º£²ó¡¢¹ñºÝ³¤Äìµ¡¹½¡ÊISA¡Ë¤¬ºöÄêÃæ¤Î¡¢³¤ÍÎ¹ÛÊª»ñ¸»³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è´Ä¶´ÉÍý·×²è¤ÎÂÐ¾Ý°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î18¤Î³¤»³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î18¤Î³¤»³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Æ³¤»³¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÍÄÀ¸¤¬ÊÌ¤Î³¤»³¤Ø¤ÈÊ¬»¶¤¹¤ë³ÎÎ¨¡ÊÊ¬»¶³ÎÎ¨¡Ë¤òÄêÎÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬»¶³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î³¤»³´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·ëÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶¤Îµ°Æ»¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý³¤°è¡ÊÌó1000 km¡ß1000 km¡Ë¤ò¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë20Ëü°Ê¾å¤Î¥»¥ë¤Ç²òÁü¤Ç¤¤ë¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î³¤Î®¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤ò³¤»³¡¢ÊÕ¤Î½Å¤ß¤òÊ¬»¶³ÎÎ¨¤È¤¹¤ëÏ¢·ëÀ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤¬°äÅÁ³ØÅª¤ª¤è¤Ó³¤ÍÎ³ØÅª¤ËÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉô¤Î³¤»³¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¥è¥³¥¨¥Ó¤Î°äÅÁ»Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤ò²òÀÏ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¿¼1000 m¤òÉºÎ®¤¹¤ë´ÑÂ¬µ¡´ï¡Ê¥¢¥ë¥´¥Õ¥íー¥È¡Ë¤Îµ°À×¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ç¡¢³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤Î·¹¸þ¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥ë¥´¥Õ¥íー¥È¤Îµ°À×¤ò¤è¤¯ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢18¤Î³¤»³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢1¤Ä°Ê¾å¤ÎÂ¾¤Î³¤»³¤ÈÉâÍ·ÍÄÀ¸¤ÎÊ¬»¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2a¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¤ÎÃµººÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿6¤Ä¤Î³¤»³¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÄºÅÀ¤«¤é½ü¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý³¤°è¤ÎÅìÀ¾¤Ç³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2b¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤ËÃµººÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î³¤»³¡ÊArnold³¤»³¤ÈMalony³¤»³¡Ë¤¬¡¢ÂÐ¾Ý³¤°è¤òÅìÀ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê·ÐÍ³ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î³¤»³¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë»Ä¤»¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý³¤°èÆâ¤ÎÏ¢·ëÀ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î³¤»³¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÊÝÁ´¶è°è¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤¬¡¢³¤°èÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·ëÀ¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê
³¤ÍÎ¹ÛÊª»ñ¸»³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÃÏ°è´Ä¶´ÉÍý·×²è¤Ê¤É¤ËËÜ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝÁ´¶è°è¤ÎÀß·×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤»³¤ÇÀ¸Êª¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¡¢°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý³¤»³¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬»¶¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³ØºÝÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë³¤»³´Ö¤ÎÏ¢·ëÀ¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
·ÇºÜ»ï¡§Ecological Applications
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Seamount larval dispersal networks: a potential strategy for conserving ecological connectivity from deep-sea mining
Ãø¼ÔÌ¾¡§Naoki Saito, Hiroki Kise, Travis W. Washburn, Eri Ikeuchi, Akira Iguchi, Hiroko Kamoshida, Atsushi Suzuki
DOI¡§10.1002/eap.70086
¸¦µæ¼Ô¾ðÊó
»ºÁí¸¦
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¼ÂÁõ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÃÏ¼Á¾ðÊó¸¦µæÉôÌç¡¡·óÌ³¡Ë ã·Æ£ Ä¾µ± ¸¦µæ°÷¡¢´îÀ¥ ¹Àµ± ¸¦µæ°÷¡¢°æ¸ý Î¼ ¸¦µæ¥Áー¥àÄ¹
ÃÏ¼Á¾ðÊó¸¦µæÉôÌç ÎëÌÚ ½ß ¸¦µæ¥°¥ëー¥×Ä¹¡¡
´Ä¶ÁÏÀ¸¸¦µæÉôÌç ÃÓÆâ ³¨Î¤ »ºÁí¸¦ÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¡
ÍÑ¸ì²òÀâ
³¤»³
¼þ°Ï¤Î³¤Äì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1000 m°Ê¾å¹â¤¤¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿»³¤Î¤è¤¦¤Ê³¤ÄìÃÏ·Á¡£
ÉâÍ·ÍÄÀ¸
¿åÃæ¤òÉº¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¯°é¤¹¤ë¡¢À¸Êª¤Î¤Õ²½¸å¤ÎÃÊ³¬¡£
Ê¬»¶
À¸Êª¤¬°ÜÆ°¤·¤ÆÀ¸Â©ÃÏ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡£
¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È
³¤»³¤ÎÊ¿ÄºÉô¤ä¼ÐÌÌ¤òÊ¤¤¦¡¢Å´¤ä¥Þ¥ó¥¬¥ó¤Î»À²½Êª¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ëÊª¼Á¡£¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¡£
¥ì¥¢¥á¥¿¥ë
ËäÂ¢ÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¡¢Ãê½Ð¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Î®ÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÈóÅ´¶âÂ°¡£
Ê¬»¶³ÎÎ¨
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë³¤»³¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÍÄÀ¸¤¬ÊÌ¤Î³¤»³¤Ø¤ÈÊ¬»¶¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥ë¥´¥Õ¥íー¥È
³¤ÌÌ¤«¤é¿¼³¤¤Þ¤Ç¤òÄ¹´ü´ÖÉº¤¤¤Ê¤¬¤é³¤ÍÎ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦´ÑÂ¬µ¡´ï¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹URL
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20251127/pr20251127.html