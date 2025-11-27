楽天ブックスにて、人気のCCP ミドルサイズシリーズ「ヘドラ」の限定カラーレトロソフビフィギュアが発売！

CCPJAPAN株式会社

楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店「楽天ブックス」にて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーとなる「ヘドラ」のソフビ製品を数量限定で予約受付中です。

・CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ブルー Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18452908/

・CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ピンク Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18452909/

■商品特長

楽天ブックス限定カラーとして、ゴジラのレトロポップなソフビフィギュアとして人気を博している、フィギュアメーカー「CCPJAPAN」によるレトロソフビ「CCPミドルサイズシリーズ」から、美しいメタリック塗装を施した「ヘドラ」2種が登場！！

「グラディエント ブルー Ver.」はシルバーをベースに、ブルーとグリーンのメタリックを全身にグラデーション塗装。

全体を通して青みがかった美しいメタリックカラーで構成されています。

ヘドラの特徴でもある瞳も、ブルー系統でまとめることで煌びやかさがありながらも、落ち着いた雰囲気のカラーリングに仕上がりました。

淡い宝石のような美しく輝く限定カラーのヘドラを、お手元にてお楽しみください。

「グラディエント ピンク Ver.」はシルバーベースカラーに、ブルー、ピンク、イエローとカラフルなメタリックカラーを配色。

メタリックでありながらも、色味を調整し淡い印象のある美しいカラーリングに仕上げられています。

ブルー Ver.とは異なり、大胆に広い面積に施されたグラデーション塗装も魅力の1つです。

ヘドラの特徴でもある瞳は、バランスよく瞳が目立つようパープルを採用しています。

カラフルに仕上げられた、淡い煌びやかな限定カラーのヘドラを、お手元にてお楽しみください

■商品概要

商品名 ：CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ブルー Ver.【楽天ブックス限定カラー】

価格 ：4,200円（税別）

発売日 ：2026年5月

サイズ ：全高約13cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

■「楽天ブックス」について https://books.rakuten.co.jp/

本や雑誌をはじめ、DVD、ブルーレイ、CD、ゲームなど、170万点以上の商品（※2025年1月時点）を取り揃える、楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店です。「楽天ブックス」で購入することで、「楽天ポイント」を貯めることができるとともに、支払い時に貯まったポイントを利用することも可能です。また、すべての商品を送料無料で配送します。なお、「楽天ブックス」は「楽天市場」でお得にお買い物ができる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」の対象サービスです。「楽天ブックス」で取り扱っている一部の対象商品については、午前中に注文いただくと翌日に届くサービスや、通常より配達日数が長くなる代わりに、「楽天ポイント」を進呈する「待っトク便」を実施しています。

・「推し楽」： 「推し」に関するあらゆる情報を発信する総合エンタメメディア

URL： https://fan.books.rakuten.co.jp/

・「エンタメTIMES」： キャンペーン情報の告知や発信情報のアーカイブ

URL： https://news.books.rakuten.net/

・「楽天ブックス 今の注目はコレ！！」： 話題の商品などの注目商品を紹介

URL： https://books.rakuten.co.jp/event/trend-news/