石川県のソウルフード「さぶろうべい」にて、冬が旬の「きのこ(舞茸、花びら茸、香り椎茸)」メニューを2025年12月1日(月)よりスタート！

石川県のソウルフードとして、75年に渡り愛される「さぶろうべい」を展開する株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、さぶろうべい5店舗にて、毎年ご好評いただいている冬が旬の「きのこ(舞茸、花びら茸、香り椎茸)」を使用したメニューを2025年12月1日(月)より、期間限定で販売いたします。

「白菜鍋 × きのこ」

「さぶろうべい」で毎年恒例となった「きのこ」トッピング。今年は冬に旬を迎える、舞茸・花びら茸・香り椎茸の三種をご用意しました。香り高い舞茸、コリコリとした食感が特長の花びら茸、旨味の強い香り椎茸を組み合わせることで、定番の白菜鍋に香りと食感の変化が加わり、より満足感の高い一品として楽しめます。

旬の味覚、きのこ(舞茸、花びら茸、香り椎茸)と白菜鍋の相性が抜群！

ランチタイムは、白菜鍋定食・セットがお得！ ※オープンから14:00まで

■定食(白菜鍋＋ご飯＋お味噌汁)

・親とり白菜鍋 × きのこ定食：\1,580(税込)

・若とり白菜鍋 × きのこ定食：\1,680(税込)

・高原豚白菜鍋 × きのこ定食：\1,830(税込)

■とりかわセット(白菜鍋＋とりかわ＋ご飯＋お味噌汁)

・親とり白菜鍋 × きのこ ＋ とりかわセット：\1,770(税込)

・若とり白菜鍋 × きのこ ＋ とりかわセット：\1,870(税込)

・高原豚白菜鍋 × きのこ ＋ とりかわセット：\2,020(税込)

※トッピング きのこ：\480(税込)

75年に渡り愛されている”とり白菜鍋”

昭和25年(1950年)、戦後間もない寒さ厳しい北陸の地で、「さぶろうべい」は一杯のあたたかい鍋からはじまりました。創業者・三郎平氏が限られた食材を活かし、試行錯誤の末にたどり着いたのが「とり白菜鍋」です。新鮮な鶏肉と白菜を専用鍋で焼き煮する“無水調理”によって、素材本来の旨みが凝縮された、シンプルながら滋味深い逸品です。秘伝だれに卵を絡めて食すその味わいは、口コミでも高く評価され、〆まで楽しめると評判です。75年以上受け継がれる絶妙な味のバランスは、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手。。それは単なる料理ではなく、人々の心と体をあたためる“ご飯”として、多くの食卓に幸せを届け続けています。

対象店舗情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8XSXs5MzOjU ]

＜さぶろうべい 高松本店＞

石川県かほく市高松丁42

TEL： 076-281-0529

営業時間 ： 11：00～21：00 (L.O 20：30)

＜さぶろうべい 藤江店＞

石川県金沢市藤江北4-472

TEL： 076-266-1555

営業時間 ： 11：00～14：30 (L.O 14：00)、17：00～22：00 (L.O 21：30)

＜さぶろうべい 野々市店＞

石川県野々市市本町6丁目13-29

TEL： 076-259-1751

営業時間 ： 平日11：00～14：30（L.O 14：00)、17：00～22：00（L.O 21：30)

土日祝 11：00～22：00（L.O 21：30)

＜さぶろうべい 尾山町店＞

石川県金沢市尾山町5-8

TEL： 076-208-7004

営業時間：平日 11:00～14:30(L.O14:00) / 17:00～22:00(L.O21:30)

土日祝 11:00～22:00(L.O21:30)

＜さぶろうべい 小杉店＞

所在地： 富山県射水市戸破1633番地

TEL： 0776-54-0763

営業時間 ： 11:00～14:30 (L.O/14 :00)、17:00～22:00 (L.O/21:30)

■さぶろうべい

さぶろうべいは、昭和25年(1950年)に石川県かほく市で創業し、75年に渡り石川県のソウルフードとして親しまれています。名物は、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手である「とり白菜鍋」。2014年に事業を継承し、2025年6月現在、石川県内に4店舗、富山県にフランチャイズを1店舗展開中。伝統の味を「今」に、そして「次世代」に承継していきます。



『フランチャイズ募集中』

詳しくはこちら→ https://saburoubei.jp/fc/



