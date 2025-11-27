¡ã»°À¤ÂåÀ¤ÂÓ3.8¡ó»þÂå¡ä³Þ»ûÍÄ»ù±à¤¬¡Ö¿Æ¤·¤ß¤¢¤ëÅÁÅý±éÌÜ¡×¤ÇÀ¤Âå´Ö¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¡ª
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ß¤Ê¤ßÊ¡»ã²ñ(Íý»öÄ¹¡§¶áÆ£ ÉÒÌð¡¢½êºßÃÏ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è³Þ»ûÄ®»úÂçÌç63)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à ³Þ»ûÍÄ»ù±à(±àÄ¹¡§²£°æ ²íºÈ)¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÀ¤Âå´Ö¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÍ·µº²ñ¸å¡¢Ç¯Ä¹»ù¤Ë¤è¤ëÅÁÅý±éÌÜ¤òÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã²ñ´Û¤Ë¤Æ¹âÎð¼Ô¤ËÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÈÄíÆâ¤Ç¹âÎð¼Ô¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÀ¤Âå¤È´Ø¤ï¤ë·Ð¸³¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú³Ë²ÈÂ²²½¤Ç´õÇö¤Ë¤Ê¤ëÀ¤Âå´Ö¸òÎ®¡Û
¶áÇ¯¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤È³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î°ÛÀ¤Âå¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤ÏÃø¤·¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤ÂÓ¹½Â¤¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»°À¤ÂåÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤Ï1986Ç¯¤Î15.3¡ó¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤Ï3.8¡ó¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÈÄíÆâ¤Ç¹âÎð¼Ô¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¦µ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÇØ·Ê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡Ö2023(ÎáÏÂ5)Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·(À¤ÂÓ¹½Â¤³ä¹ç)¡×(¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê)
( https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf )
¡Ú³Þ»ûÍÄ»ù±à¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Þ»ûÍÄ»ù±à¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÃÏ°è¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤ªÍ·µº²ñ¤Î¤¢¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã²ñ´Û¤Ë¤ÆÅÁÅý±éÌÜ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î±éÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤º¤á¤Î²Ö³ÞÍÙ¤ê¡×¡Ö¸Å¾ëÀã·Ê¿§¡×¤Ê¤ÉÁ´4¶Ê¤ò¡¢Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î±éÌÜ¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë±é¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±éÌÜÈäÏª¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤¿¤Á¤È²Î¤ä²»³Ú¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢À¤Âå´Ö¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
ÆâÍÆ¡§Ç¯Ä¹»ù¤Ë¤è¤ë¤ªÍ·µº¤ÎÈ¯É½
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î4Æü(ÌÚ) 13»þ～15»þÈ¾
¾ì½ê¡§³Þ»ûÊ¡»ã²ñ´Û(Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶èÇò±ÀÄ®57)
¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ß¤Ê¤ßÊ¡»ã²ñ¤Î¾ÜºÙ¡Û
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ß¤Ê¤ßÊ¡»ã²ñ¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆî¶è³Þ»û¤ÎÃÏ¤Ë¾¼ÏÂ26Ç¯¤Ë³Þ»ûÍÄ»ù±à¤ò³«±à¤·¡¢»ùÆ¸Ê¡»ã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÊÝ°é½ê¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à3»ÜÀß¡¢¾®µ¬ÌÏÊÝ°é1»ÜÀß¡¢ÃÏ°è»Ò°é¤Æ»Ù±çµòÅÀ1»ÜÀß¤ò´Þ¤à6»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Íý»öÄ¹¤Î¶áÆ£ ÉÒÌð¤Ï¡¢NTT¤Î¸¦µæ°÷¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢2004Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÅöË¡¿Í¤Î³Þ»ûÍÄ»ù±à±àÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÊÝ°é¤ÎICT²½¤ò´Þ¤á¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
³Þ»ûÍÄ»ù±à¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÇ¯Ä¹»ù¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÈ¯É½¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸òÎ®¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÈ¯É½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹âÎð¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼êÍ·¤Ó¤äÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå´Ö¤ÎÍý²ò¤ä¿Æ¤·¤ß¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò°é¤ß¡¢°ÛÀ¤Âå¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ä´¶¼Õ¤Î¿´¤ò¼«Á³¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡§ ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ß¤Ê¤ßÊ¡»ã²ñ
½êºßÃÏ¡§ ¢©457-0051¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è³Þ»ûÄ®»úÂçÌç63
URL¡¡ ¡§ https://minami-fukushi.jp/