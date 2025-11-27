ふっくら丸みのある女性らしいバストシルエット。お蔭さまで「キスするブラ」が5周年。秋冬の新色「フロストミント」「ムーンストーン」が11月28日（金）に発売！

イーゲート株式会社

女性一人ひとりの美しさを引きだし、ポジティブな気持ちをもたらしてくれるブランド「glamore（グラモア）」（イーゲート株式会社 本社：福井県福井市）の育乳ブラ「グラモアブラ」。そのホールド感はキープしながら、丸みのある女性らしいバストシルエットを目指して開発された「キスするブラ」。2020年11月の発売開始から現在、楽天市場でのレビュー800件以上、4.47点（2025年5月）とご好評を頂いております。5周年を迎える11月28日（金）、「キスするブラ」から「フロストミント」「ムーンストーン」の新色2色が発売になります。

公式サイトはこちら https://www.glamore.jp/

バストラインにこだわる女性から多くの支持

「キスするブラ」が誕生したのは、今から5年前の2020年11月のこと。育乳ブラとして認知度を誇る「グラモアブラ」のホールド感はキープしながらも、グラモアブラとは異なるバストラインを叶えることを目的に開発されました。目指したのは、丸みのある女性らしいバストシルエット。サイドからバストをしっかり持ち上げることによって、トップを高い位置にキープしつつ、丸みのあるキレイなデコルテを作り出します。お蔭さまで発売以来、バストラインにこだわる女性たちから多くの支持を頂いております。

詳細を見る :https://www.glamore.jp/fs/glamore/ft0232

上から見ても横から見ても自然な丸みのある

女性らしいバストシルエットを実現



「グラモアブラ」同様、脇高設計によって集めたお肉をキープして脇流れを防止する一方、バスト中心部は比べてやや高く設計することで、上から見ても横から見ても自然な丸みのあるバストシルエットを実現させています。薄手のパッドでありながら、自胸で谷間を作ることができるのが大きな特徴。バストを中央に寄せて谷間を作っていることから、痩せ見え効果も期待できます。

背中のシルエットの美しさや肌触りのよさも追及

背中側にはレースを使用、段差がつきにくく、後ろから見ても美しいシルエットをキープできます。また、パッド印刷によって、肌にあたる不快感を軽減させていることや、伸びのよいストラップを採用して、肌当たりのやさしさにこだわっていることも特徴です。

肌本来の美しさが引き立てられる

2025年秋冬の新色は「フロストミント」と「ムーンストーン」

2025年秋冬の新色「フロストミント」と「ムーンストーン」には、クリームカラ―の下地に「ブルー」「ブラウン」の濃いベースカラーを重ねています。ベースカラーの深みと、クリームカラ―の明るさのコントラストによって、肌にやわらかさと透明感がもたらされます。

同時に、ブラの色みが肌から浮くことなく自然になじむことから、年齢や肌質を問わず、着用する人の肌本来の美しさが引き立てられ、ふんわりとしたやわらかな印象を演出できます。

スタンダードショーツのほかに、スッキリショーツ、タンガもラインナップ

お尻をすっぽり包んでくれる「スタンダードショーツ」、お尻のカーブに沿うことでお尻の形を整えてくれる「スッキリショーツ」、総レースでヒップの丸みをキレイに見せてくれる「タンガ」も展開。気分に合わせて、ブラと合わせる一枚を選ぶことができます。

【商品情報】

■キスするブラ 価格：4,950円 サイズ：B～C65～75、D～G65～80

■キスするブラ ショーツ 価格：1,980円 サイズ：スタンダードショーツ、スッキリショーツ＝M、L、LL タンガ＝M、L

【販売予定】

2025年11月2８日発売

glamore(グラモア)について

ブランドコンセプト ～キレイのために、今始めよう。～

ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2025年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数139万枚を突破しています。

販売サイト

公式: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

【会社概要】

名称：イーゲート株式会社

創業：1995年3月6日

代表者：代表取締役 野坂 鐵郎

事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売

所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10

東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F

企業サイト： https://www.e-gate.global/

企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/

SNS

Instagram: https://www.instagram.com/glamore_web/

LINE: https://page.line.me/130fzwvk

X: https://twitter.com/glamore_web

Threads: https://www.threads.net/@glamore_web

Facebook: https://www.facebook.com/glamore.web/