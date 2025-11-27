ポジティブワン、NXP i.MX9352搭載SoM「SSOM-i.MX9352-Chinchilla」でTSN対応エッジ側でAI推論を行い、縮約データだけを上位へ送る構成「エッジAIゲートウェイ」実現
2025年11月27日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、は、NXP Semiconductors製アプリケーション・プロセッサ「i.MX9352」を搭載した超小型システム・オン・モジュール（SoM）「SSOM-i.MX9352-Chinchilla」を発表します。本モジュールは、TSN（Time-Sensitive Networking）対応エッジAIゲートウェイへの適用を主な用途として設計したSoMです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335495&id=bodyimage1】
◆ハイライト：背景：TSN対応EthernetとエッジAIゲートウェイ
製造業・プロセス産業では、従来のフィールドバスや非決定性Ethernetから、時間同期や帯域制御を可能にするTSN対応Ethernetへの移行が進んでいます。一方で、センシングデータをすべてクラウドに送信するのではなく、エッジ側での異常検知・品質判定などを行い、縮約データだけを上位へ送る構成が求められています。
このようなTSN対応エッジAIゲートウェイには、次のような要件が一般的です。
・ TSN対応GbE（IEEE 802.1AS等に基づく時刻同期・スケジューリングへの対応）
・ フィールド側のCAN/CAN-FD、RS-485など複数プロトコルとの接続
・ NPU等によるエッジ側での機械学習推論
・ セキュアブート・鍵管理などのハードウェアセキュリティ
・ 24時間連続動作、ファンレス筐体への実装容易性
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335495&id=bodyimage2】
◆NXP i.MX9352とTSN対応
i.MX9352を含むi.MX 93ファミリは、デュアルArm Cortex-A55とArm Cortex-M33、Ethos-UクラスのNPU、ハードウェアセキュリティ機能を統合したエッジ向けプロセッサです。NXPの公式資料では、デュアル1Gbps Ethernetコントローラのうち1ポートがTSNハードウェア機能をサポートし、ゲートウェイ用途を想定していることが明記されています。
FRDM-IMX93評価ボードなどの純正EVKに加え、Forlinxをはじめとするパートナー各社が、i.MX9352/i.MX93を用いたSoMやSBCをTSN対応Ethernetを前提としたプラットフォームとして提供しており、TSN評価用としてNXPのGenAVB/TSNスタックを利用できる環境も用意されています。
これらを前提に、ポジティブワンはTSN対応エッジAIゲートウェイのコアモジュールとして「SSOM-i.MX9352-Chinchilla」を位置づけています。
SSOM-i.MX9352-Chinchilla：TSN対応エッジAIゲートウェイを前提にしたSoM設計
本SoMは、TSN対応エッジAIゲートウェイのコアとして次のような構成を想定して設計しています。
・ SoC：NXP i.MX9352
・ デュアルArm Cortex-A55：Linux等アプリケーション処理
・ Arm Cortex-M33：リアルタイム処理・低消費電力監視
・ Ethos-UクラスNPU：エッジAI推論
・ ハードウェアセキュリティ：セキュアブート、鍵格納、暗号アクセラレータ
・ ネットワーク構成（SoM前提）
1GbE × 2（うち1ポートをTSN対応として利用可能、PHYはキャリアボード側実装）
・ SoM側で完結させている部分
DDR配線・電源シーケンス・クロックツリー
セキュアブートを含むブート構成
NPUを含むSoC周辺の高密度配線エリア
ユーザー側はキャリアボード上で以下に集中できます。
・ TSN対応PHYおよびEthernetアイソレータの実装
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335495&id=bodyimage1】
◆ハイライト：背景：TSN対応EthernetとエッジAIゲートウェイ
製造業・プロセス産業では、従来のフィールドバスや非決定性Ethernetから、時間同期や帯域制御を可能にするTSN対応Ethernetへの移行が進んでいます。一方で、センシングデータをすべてクラウドに送信するのではなく、エッジ側での異常検知・品質判定などを行い、縮約データだけを上位へ送る構成が求められています。
このようなTSN対応エッジAIゲートウェイには、次のような要件が一般的です。
・ TSN対応GbE（IEEE 802.1AS等に基づく時刻同期・スケジューリングへの対応）
・ フィールド側のCAN/CAN-FD、RS-485など複数プロトコルとの接続
・ NPU等によるエッジ側での機械学習推論
・ セキュアブート・鍵管理などのハードウェアセキュリティ
・ 24時間連続動作、ファンレス筐体への実装容易性
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335495&id=bodyimage2】
◆NXP i.MX9352とTSN対応
i.MX9352を含むi.MX 93ファミリは、デュアルArm Cortex-A55とArm Cortex-M33、Ethos-UクラスのNPU、ハードウェアセキュリティ機能を統合したエッジ向けプロセッサです。NXPの公式資料では、デュアル1Gbps Ethernetコントローラのうち1ポートがTSNハードウェア機能をサポートし、ゲートウェイ用途を想定していることが明記されています。
FRDM-IMX93評価ボードなどの純正EVKに加え、Forlinxをはじめとするパートナー各社が、i.MX9352/i.MX93を用いたSoMやSBCをTSN対応Ethernetを前提としたプラットフォームとして提供しており、TSN評価用としてNXPのGenAVB/TSNスタックを利用できる環境も用意されています。
これらを前提に、ポジティブワンはTSN対応エッジAIゲートウェイのコアモジュールとして「SSOM-i.MX9352-Chinchilla」を位置づけています。
SSOM-i.MX9352-Chinchilla：TSN対応エッジAIゲートウェイを前提にしたSoM設計
本SoMは、TSN対応エッジAIゲートウェイのコアとして次のような構成を想定して設計しています。
・ SoC：NXP i.MX9352
・ デュアルArm Cortex-A55：Linux等アプリケーション処理
・ Arm Cortex-M33：リアルタイム処理・低消費電力監視
・ Ethos-UクラスNPU：エッジAI推論
・ ハードウェアセキュリティ：セキュアブート、鍵格納、暗号アクセラレータ
・ ネットワーク構成（SoM前提）
1GbE × 2（うち1ポートをTSN対応として利用可能、PHYはキャリアボード側実装）
・ SoM側で完結させている部分
DDR配線・電源シーケンス・クロックツリー
セキュアブートを含むブート構成
NPUを含むSoC周辺の高密度配線エリア
ユーザー側はキャリアボード上で以下に集中できます。
・ TSN対応PHYおよびEthernetアイソレータの実装