【19世紀の“推し活”もすごかった！】『ピアニストは「ファンサ」の原点か』河出新書から11月27日発売！　『ベートーヴェン捏造』著者・かげはら史帆が描く、スターとファンの誕生史。

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、かげはら史帆さんの新刊『ピアニストは「ファンサ」の原点か スターとファンの誕生史』（税込定価1,100円）を河出新書から2025年11月27日に発売いたします。

「ファンサ」の原点は「19世紀」にあった！？

1842年、ベルリン。とあるピアニストのリサイタルの様子を描いた1枚の風刺画がある。

彼の名はフランツ・リスト。

類稀なる自己プロデュース力と「ファンサ（ファンサービス）」により人びとを熱狂させ、一世を風靡した。過熱するファンの求愛にスターはどう応えたか。ファンとは一体何者か。

19世紀のクラシック音楽界を中心に、スポーツ、文芸、バレエなどからファン文化をめぐる諸相を読み解く！

かげはら史帆さんの新刊『ピアニストは「ファンサ」の原点か スターとファンの誕生史』は、ファン文化の最初の頂点ともいえる19世紀の事例を手がかりに、現代にも通じるファンとスターの関係性に切り込む、異色のファン歴史文化論です。

物語の軸となるのは、19世紀ヨーロッパを席巻したピアニスト、フランツ・リスト。超絶技巧による演奏、表情管理のための横向きのピアノ、そして恋愛スキャンダル……。彼はいかにして「スター」となり、聴衆を熱狂させたのか？

さらに本書では、音楽界だけでなく、バレエ、スポーツ、文化人などにも目を向け、ファンという存在の誕生と発展、その功罪に迫ります。

著者は、『ベートーヴェン捏造』の映画化作品が今年全国公開された、かげはら史帆さん。

河出新書の新刊『ピアニストは「ファンサ」の原点か スターとファンの誕生史』（税込定価1,100円、2025年11月27日発売）に、ぜひご注目ください！

●『ピアニストは「ファンサ」の原点か スターとファンの誕生史』目次

Iスターとファンと公衆──彼らはいつ現れたのか

IIなぜピアニストはスターになりえたか

IIIリスト・ファンとは誰だったのか

IVファンたちの功罪

Ｖ聴衆とファンの正しさをめぐって

●著者 かげはら史帆 Shiho Kagehara

1982年、東京郊外生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。著書に『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』（単行本：柏書房、文庫：河出書房新社、2023年）、『ベートーヴェンの愛弟子 フェルディナント・リースの数奇なる運命』（春秋社、2020年）、『ニジンスキーは銀橋で踊らない』（河出書房新社、2023年）がある。

●新刊情報

書名：ピアニストは「ファンサ」の原点か スターとファンの誕生史

著者：かげはら史帆

仕様：新書版/216頁

税込定価：1,100円（本体1,000円）

発売日：2025年11月27日

ISBN：9784309631967

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631967/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。