ルアセンシア, 「日韓ドリームプレイヤーズゲーム2025」 公式スポンサーシップを締結
-11月30日開催される日韓野球国際交流戦に公式スポンサーとして参加
-韓国・日本の主要放送局での中継を通じて、ブランド認知度強化を本格化
メディカル基盤のコスメティックブランド「Luassencia（ルアセンシア）」が11月30日、日本・エスコンフィールド北海道で開催される「日韓ドリームプレイヤーズゲーム」に公式スポンサーとして参加すると27日に明らかにした。今回のスポンサーシップを通じて、ルアセンシアは日韓の野球ファンとの接点を広げ、グローバル市場でのブランド認知度向上を加速する計画だ。
「日韓ドリームプレイヤーズゲーム」は、株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテインメントが主催する両国公式の交流戦で、日本と韓国のプロ野球を代表するレジェンド選手たちが一堂に会して繰り広げる特別試合だ。特に日韓国交正常化60周年を迎える今年は、例年以上に華やかなラインナップが組まれた。
日本からは小笠原道大、稲葉篤紀、福留孝介など日本を代表する選手が参加し、韓国からはイ・デホ、キム・テギュン、チョン・グンウなど国民的に愛されるレジェンド選手が出場する。試合当日はファンサイン会や写真撮影など、日韓の野球ファンが楽しめる参加型イベントも予定されている。
ルアセンシアは今回のスポンサーシップを通じて、ユニフォーム広告や球場内LEDビジョンでの広告放映など、さまざまな形式でブランド露出を行う予定だ。
特に、約3万5千席規模の収容人数を誇るエスコンフィールド北海道で大会が開催されることから、来場者はもちろん、両国での中継を通じても高いプロモーション効果が期待されている。
日本ではHTB・テレビ朝日・GAORA・AbemaTVなどの主要放送局で中継され、韓国ではSBS SPORTS（地上波）およびTVING（デジタル）で放映される予定で、両国の視聴者にブランドメッセージが広く届けられる見込みだ。
ルアセンシアの関係者は「日韓の野球ファンが注目する特別試合のスポンサーとして参加できることを大変光栄に思う」と述べ、「専門的なリカバリーケアソリューションを提供するブランドとして、今回のスポンサーシップを通じて、より多くのファンにルアセンシアの製品を体験してもらえるよう、さまざまなコミュニケーションを展開していく」と語った。
leesunhwaはluassenciaの日本広報パートナーです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335490&id=bodyimage1】
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
