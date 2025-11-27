日本臓器保存市場は、高度な移植物流と5.94％という堅調な年平均成長率（CAGR）に支えられ、2033年までに500万米ドル規模に達する見込み。これにより救命技術革新が促進される
日本臓器保存市場は、2024年から2033年にかけて大きな成長を見込んでおり、2025年から2033年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は5.94％と予測されています。臓器保存技術の進歩と臓器移植の需要の増加が、市場成長を加速させる要因となっています。
市場の成長を促進する要因
日本臓器保存市場の成長を牽引している主な要因は、慢性疾患による多臓器不全の増加です。心血管疾患や糖尿病、肥満などが原因で、多臓器不全の症例が増加しており、これが臓器保存技術に対する需要を高めています。特に、慢性腎臓病（CKD）や敗血症などが臓器保存市場に大きな影響を与えています。多臓器不全の症例は、集中治療室での死亡原因となることが多く、これに対応するための効果的な臓器保存技術への需要が高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-organ-preservation-market
市場の制約要因
一方で、臓器移植にかかる高額な費用が市場の成長を制約しています。臓器移植は非常に高価であり、手術にかかる医療費や輸送、薬剤、術後ケアなど、膨大な費用がかかります。例えば、肝臓移植の費用は約1,600万円、腎臓移植の費用は約810万円とされています。このような高額な移植手術に対する経済的負担が、市場の拡大にとって大きな障壁となっています。
市場機会と技術革新
臓器移植技術の急速な進展も市場の成長を後押ししています。特に、恒温機械灌流（NMP）技術の導入が進んでおり、これにより移植における臓器の保存状態を改善し、臓器の機能回復が期待されています。NMP技術は、従来の保存方法や虚血再灌流障害（IRI）の問題を解決し、リスクの高い臓器を保護する新しいアプローチとして注目されています。この技術の進展は、肝臓や心臓、肺、腎臓の移植において臨床的に有望な成果を上げており、臓器保存市場の発展に寄与しています。
市場の主要セグメント
日本臓器保存市場では、さまざまな保存方法が採用されています。静的低温保存（SCS）や低体温機械灌流、恒温機械灌流（NMP）などの技術が使用されており、それぞれに特徴があります。特に、静的低温保存は依然として主流な方法であり、腎臓、肝臓、心臓、肺などの臓器に広く利用されています。NMP技術の採用が進む中、臓器保存方法の選択肢が増え、臓器移植の成功率向上が期待されています。
主要企業のリスト：
● Organ Recovery Systems Inc.
● TransMedics, Inc.
● XVIVO Perfusion AB
● Bridge to Life Ltd.
● Paragonix Technologies, Inc.
● Preservation Solutions, Inc.
● Dr. Franz Köhler Chemie GmbH
● Organ Assist B.V.
● OrganOx Limited
● Essential Pharmaceuticals LLC
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-organ-preservation-market
臓器タイプ別の市場動向
腎臓は日本臓器保存市場で最も大きなシェアを占めています。末期腎不全（ESRD）の罹患率の増加により、腎臓移植が必要な患者が増えており、そのため腎臓の保存技術が重要な役割を果たしています。肝臓や肺などの臓器も保存されますが、腎臓の移植においては特に保存技術の向上が求められています。
このように、日本臓器保存市場は、慢性疾患の影響や移植技術の進化によって急速に拡大していますが、高額な移植費用が一つの大きな障害となっていることも理解しておく必要があります。市場は今後、技術革新とともにさらなる成長を遂げると期待されています。
市場の成長を促進する要因
日本臓器保存市場の成長を牽引している主な要因は、慢性疾患による多臓器不全の増加です。心血管疾患や糖尿病、肥満などが原因で、多臓器不全の症例が増加しており、これが臓器保存技術に対する需要を高めています。特に、慢性腎臓病（CKD）や敗血症などが臓器保存市場に大きな影響を与えています。多臓器不全の症例は、集中治療室での死亡原因となることが多く、これに対応するための効果的な臓器保存技術への需要が高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-organ-preservation-market
市場の制約要因
一方で、臓器移植にかかる高額な費用が市場の成長を制約しています。臓器移植は非常に高価であり、手術にかかる医療費や輸送、薬剤、術後ケアなど、膨大な費用がかかります。例えば、肝臓移植の費用は約1,600万円、腎臓移植の費用は約810万円とされています。このような高額な移植手術に対する経済的負担が、市場の拡大にとって大きな障壁となっています。
市場機会と技術革新
臓器移植技術の急速な進展も市場の成長を後押ししています。特に、恒温機械灌流（NMP）技術の導入が進んでおり、これにより移植における臓器の保存状態を改善し、臓器の機能回復が期待されています。NMP技術は、従来の保存方法や虚血再灌流障害（IRI）の問題を解決し、リスクの高い臓器を保護する新しいアプローチとして注目されています。この技術の進展は、肝臓や心臓、肺、腎臓の移植において臨床的に有望な成果を上げており、臓器保存市場の発展に寄与しています。
市場の主要セグメント
日本臓器保存市場では、さまざまな保存方法が採用されています。静的低温保存（SCS）や低体温機械灌流、恒温機械灌流（NMP）などの技術が使用されており、それぞれに特徴があります。特に、静的低温保存は依然として主流な方法であり、腎臓、肝臓、心臓、肺などの臓器に広く利用されています。NMP技術の採用が進む中、臓器保存方法の選択肢が増え、臓器移植の成功率向上が期待されています。
主要企業のリスト：
● Organ Recovery Systems Inc.
● TransMedics, Inc.
● XVIVO Perfusion AB
● Bridge to Life Ltd.
● Paragonix Technologies, Inc.
● Preservation Solutions, Inc.
● Dr. Franz Köhler Chemie GmbH
● Organ Assist B.V.
● OrganOx Limited
● Essential Pharmaceuticals LLC
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-organ-preservation-market
臓器タイプ別の市場動向
腎臓は日本臓器保存市場で最も大きなシェアを占めています。末期腎不全（ESRD）の罹患率の増加により、腎臓移植が必要な患者が増えており、そのため腎臓の保存技術が重要な役割を果たしています。肝臓や肺などの臓器も保存されますが、腎臓の移植においては特に保存技術の向上が求められています。
このように、日本臓器保存市場は、慢性疾患の影響や移植技術の進化によって急速に拡大していますが、高額な移植費用が一つの大きな障害となっていることも理解しておく必要があります。市場は今後、技術革新とともにさらなる成長を遂げると期待されています。