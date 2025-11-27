ラクスルグループ、金融プラットフォーム「ラクスルバンク」を正式リリース、サービス開始

GMOあおぞらネット銀行株式会社

ラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央）の100%出資子会社であるラクスルバンク株式会社（代表取締役CEO：杉山賢）は、本日、中小企業向け金融プラットフォーム「ラクスルバンク」のサービスを正式に開始いたしました。

GMOあおぞらネット銀行株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：金子岳人、代表取締役社長：山根武、以下：GMOあおぞらネット銀行）との提携により、BaaS（Banking as a Service)を活用し、最短当日口座開設・業界最安級の他行宛て振込手数料・ポイント還元・安心のセキュリティ体制を兼ね備えた、中小企業のための次世代バンキングサービスを実現します。

なお、ラクスルバンク株式会社は、2025年10月29日付でGMOあおぞらネット銀行を所属銀行とする銀行代理業の許可を財務関東財務局より取得しております。「ラクスルバンク」の銀行サービスは、GMOあおぞらネット銀行からラクスルバンクが銀行代理業の委託を受け、提供しております。

ラクスルグル-プは、これまで印刷、広告などの幅広い事業を通じて中小企業を含むお客さまと向き合ってきました。

その中で見えたのは、「金融にまつわる手間やコストが企業の成長を妨げている」という現実です。

ラクスルバンク株式会社は、中小企業の声から生まれた経営者が本業に集中できるための金融プラットフォームとして、資金管理や支払業務の煩雑さをなくし、コスト削減と利便性の両立を実現してまいります。

【サービス概要について】

1）法人口座開設が最短当日、オンライン完結

・パソコン、スマートフォンでの申込が可能、ペーパーレスで手続き完了

・本人確認もオンラインで完結し、最短申込当日※から利用可能

・口座開設後すぐに振込・入金・残高照会・取引履歴のダウンロードが可能

※最短申込即日の口座開設は、別途GMOあおぞらネット銀行が指定する条件がございます。

詳しくはこちらをご確認ください（https://gmo-aozora.com/business/account/saitan.html）

また、口座開設にはGMOあおぞらネット銀行所定の審査が必要となります。口座開設をお約束するものではありません。

2） 他行宛て振込手数料は業界最安級※の119円/件

・他行宛て振込手数料は、1件あたり119円という低価格を実現。

従来の店舗型金融機関と比べて約40％以上のコスト削減を可能にします。

・リアルタイム入出金・即時反映に対応（24時間365日） システムメンテナンス時を除く

※価格はすべて（税込）表示です。

※業界最安級：各社公表資料による2025年10月時点 ラクスルバンク調べ（キャンペーン等を除く）

3）ラクスルバンクデビットカードで通常2.0％ポイント進呈

・発行手数料・年会費無料

・ポイントはラクスル内の印刷・広告・HP制作などに1ポイント＝1円で利用可能

・「ラクスルバンク」アプリ上でリアルタイムに利用明細を確認、経費精算がスムーズ

※紛失等により再発行には手数料がかかります

4）安心・安全の強固なセキュリティ体制

・GMOあおぞらネット銀行は、FISC安全対策基準※に準拠

・ラクスルバンクは、取引時の2段階認証により、不正取引リスクを大幅低減

・安心してB2B取引いただけるよう、各種制限設定

※公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）の定める金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準

【今後の展望や拡張展開について】

ラクスルグループが描く金融プラットフォームは、以下の構想を描いています。

・法人クレジットカードの提供

・受取請求書の後払い機能や請求書ファクタリングサービスの提供

・運転資金や設備投資といった中小企業の多様な資金需要に対する金融支援サービスの展開

・その他外貨送金などあらゆる金融取引の摩擦の最小化

・その他中小企業と従業員が必要とする金融と付帯サービスの提供

ラクスルバンクは今後、グループ内の各事業と連携し、中小企業の経営におけるコスト削減と利便性を実現するため、すべてを一気通貫し、「UIUX」や「利便性」も先にある事業成長に結びつく金融価値を提供してまいります。

【RAKSULグループ会社概要】

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問い合わせ：https://corp.raksul.com/contact/

名称：ラクスルバンク株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー19階

代表取締役CEO：杉山 賢

設立年月日：2024年11月1日

コーポレートサイト：https://www.raksulbank.co.jp/

お問い合わせ：https://corp.raksul.com/contact/

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL： https://gmo-aozora.com/