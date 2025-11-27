またしても実物大!! ヤマハ発動機の手芸作品、「トリシティ300」のフロントタイヤをあみぐるみ化。クッションやペットのベッドとしての利用を提案

またしても実物大!! ヤマハ発動機の手芸作品、「トリシティ300」のフロントタイヤをあみぐるみ化。クッションやペットのベッドとしての利用を提案