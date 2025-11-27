CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。12月はレオン・カーフェイ、富田靖子が共演した「南京の基督」をお届け。原作は芥川龍之介の同名小説で、妻子ある一人の日本人作家と、中国人娼婦の悲恋を描いたメロドラマです。「俺とあいつの物語」は、武田鉄矢と伊藤蘭の共演作。函館を舞台に、若い夫婦の危機をユーモアたっぷりに描く青春喜劇です。この他、牧瀬里穂が主演した「ターン」など、5作品を放送します。ぜひご覧ください！

南京の基督

[放送日] 12月5日(金)午前8:30～他1995年/日本、香港[監督]トニー・オウ[原作]芥川龍之介[脚本]ジョイス・チャン[出演]レオン・カーフェイ、富田靖子、トゥオ・ツォンホワ、ジェシカ・チャウ、中村久美、千原しのぶ文豪・芥川龍之介の同名小説の映画化。妻子ある一人の日本人作家と、キリストの存在を信じ、不治の病に冒された中国人の少女娼婦の悲恋を描いた文芸メロドラマ。1920年代の南京。日本人の作家・岡川(レオン)と、まだ幼さの残る中国人の娼婦・金花(富田)が出会う。惹かれあい、愛し合うふたり。しかし、運命は彼らの愛を引き裂こうとする…。

俺とあいつの物語

[放送日] 12月12日(金)午前8:30～他1981年[監督・脚本]朝間義隆[脚本]梶浦政男[出演]武田鉄矢、伊藤蘭、乙羽信子、山本圭、樫山文枝、竹田かほり、犬塚弘、あき竹城貧しくても幸福な生活を求める郵便配達をする夫と、外へ出て働きたいという妻との愛と葛藤をユーモラスに描く。南原幸四郎(武田)は函館の郵便配達員で、ひと目惚れした純子(伊藤)と平凡だが幸福な新婚生活を送っている。ある日、純子が「牧場で働きたい」と言いだした。

SO WHAT

[放送日] 12月1日(月)深夜1:15～1988年[監督・脚本]山川直人[原作]大友克洋[脚本]平野靖士、水谷俊之[出演]南渕一輝、東幹久 他

満月のくちづけ

[放送日] 12月2日(火)午後6:15～1989年[監督・脚本]金田龍[脚本]福土俊哉[出演]深津絵里、寺脇康文 他

終りなき生命を

[放送日] 12月9日(火)午後6:15～他1967年[監督・脚本]吉田憲二[脚本]宮内婦貴子[出演]和泉雅子、山内賢 他

月光の囁き

[放送日] 12月18日(木)深夜1:15～1999年[監督・脚本]塩田明彦[原作]喜国雅彦[出演]水橋研二、つぐみ 他

ターン

[放送日] 12月26日(金)午前8:30～2000年[監督]平山秀幸[原作]北村薫[脚本]村上修[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現･中村勘九郎) 他

