株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア目黒駅前店」を2025年11月28日(金) にオープンいたします。

アクセア目黒駅前店の特徴

出店の背景

「アクセア目黒駅前店」は目黒駅から徒歩1分の好立地に位置します。近隣の企業様や店舗様、またビジネスパーソンの皆様に対し、名刺・チラシ・ポスター印刷などのビジネスサポートサービスをスピーディーに提供することで、地域のビジネス活性化に貢献します。

店舗の特徴

◆ビジネス街の中心で高い利便性 目黒駅徒歩1分に位置し、急な印刷ニーズにも即座に対応可能です。◆法人対応いたします大量案件や全社での利用など、様々な案件を専任の営業担当がサポート。お客様がより便利にご利用いただけるよう、価格、納期、お支払いについて、提案いたします。また手続きをしていただくことで請求書払いも可能です。（後払いは当社所定の審査があり、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。）◆地域密着のサポート体制 店頭でのご相談はもちろん、Web入稿によるスムーズな受け渡しも可能です。平日夜20時まで営業しており、翌朝必要な資料の準備などもサポートいたします。

最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービス

https://www.accea.co.jp/map/meguroekimae.html

小ロット＆急ぎの印刷を中心としたオンデマンドプリントサービスを展開しております。店頭での受付の他、アクセアのWEB注文システム「ACCEA EXPRESS」では最短3時間での仕上げも可能。当日の店舗受け取りや当日出荷も対応しております。企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店、小売店向けのサイン＆ディスプレイサービスや販促POP印刷など、お客様のニーズに合わせて幅広く対応いたします。

お得なオープニングキャンペーン開催！

「アクセア目黒駅前店」のオープンを記念いたしまして、オープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

目黒駅前店のオープンを記念してセルフコピーがお得になるキャンペーンを行います。2025年12月末までの期間中、いつでもセルフコピーをキャンペーン価格にてご利用いただけます。

・セルフコピー モノクロ5.5円→3.3円/面・セルフコピー カラー22円→11円/面・セルフコピー カラーA333円→22円/面※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。

アクセア目黒駅前店 基本情報

店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/meguroekimae.html〒141-0021東京都品川区上大崎2-11-10藤原ビル2F営業時間平日9:00～20:00土日祝休みアクセス：●JR山手線、東急目黒線、東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線「目黒駅」東口より徒歩1分

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア代表取締役CEO兼COO：吉田 忠司本店所在地：東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル9F設立年月日：平成14年11月従業員数 ：約700名業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、フィットネスなどの運営及びシェアリングサービス資本金： 2億4,059万4,200円（資本金：1億2,629万7,100円 資本準備金：1億1,429万7,100円）ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/【本件に関するお問い合わせ】株式会社アクセア 担当：榎澤TEL 03-6261-3603E-mail enokizawa@accea.co.jp