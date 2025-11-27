中国・深セン、2025年11月27日 /PRNewswire/ --Huaweiは、2025年12月11日にアラブ首長国連邦ドバイで「Unfold the Moment（瞬間を開く）」と題したフラッグシップ製品発表イベントを開催します。このイベントでは、次世代折りたたみスマートフォンHUAWEI Mate X7、オープンイヤーTWSイヤホンHUAWEI FreeClip 2、スマートウォッチHUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN、タブレットHUAWEI MatePad 11.5 Sなど、画期的な製品が発表されます。



ドバイでのHuawei製品発表会の目玉となるフラッグシップ折りたたみ式スマートフォン



「Unfold the Moment（瞬間を開く）」は、折りたたみデバイスの開閉を指すだけでなく、革新的な製品がもたらす充実した体験も意味しています。

Huawei は2019年に初の折りたたみスマートフォンHUAWEI Mate Xを発売して以来の7年間で、折りたたみ技術の先駆者として、デザイン、信頼性、ユーザー体験の革新を牽引してきました。 International Data Corporation （IDC）の報告によると、同社は2025年前半の中国の折りたたみスマートフォン市場で70％のシェアを占め、1,000万台以上を出荷して首位に立ちました。HUAWEI Mate X7 は、先進的な二重折りたたみ技術、高い信頼性、そして折りたたみでない最上級スマートフォンに匹敵するモバイル写真性能を備えています。

発表イベントでは、HUAWEI FreeClip 2 イヤホンも紹介されます。これは HUAWEI FreeClip シリーズの通気性に優れたリスニング体験の伝統を引き継ぎつつ、音質、装着感、汎用性の面で大幅に向上しています。これにより、一日中のリスニングでも、よりクリアで快適な音体験が実現します。同時に発売予定の HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN は、プレミアム素材を活用した最先端デザインを採用しており、多彩な先進機能をサポートしています。

発表イベントのもう一つの注目は、HUAWEI MatePad 11.5 S の披露です。これは2014年以降のHuaweiのタブレット分野での技術力の集大成であり、新たに改良された PaperMatte ディスプレイを搭載し、外出先での作業や学習に最適です。

ユーザー体験へのこだわりを原動力に、Huaweiの革新への追求は研究開発の最前線を切り拓き、継続的な変革的ブレークスルーを生み出しています。Huaweiは、世界中のユーザーと手を取り合い、「Unfold the Moment（瞬間を開く）」を体験し、テクノロジーが融合する未来の世界の驚くべき可能性を受け入れ、形作ることを楽しみにしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

