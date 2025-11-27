ステアリテール株式会社「プライベート展示会」開催のお知らせ

ステアリテール株式会社

ステアリテール株式会社（本社：神奈川県川崎市）は、2025年12月2日より、全国4拠点（東京・中日本・関西・九州）にて「SteeRetail プライベート展示会2025」を開催いたします。本展示会では、店舗運営を支援する最新のPOSソリューションや新製品の実機展示・デモンストレーションを通じて、お客様の業務効率化とサービス向上をサポートいたします。

■ステアリテール株式会社について

ステアリテール株式会社は、2025年8月にNECプラットフォームズ株式会社のPOS関連事業を承継し事業を開始しました。POS端末「TWINPOSシリーズ」の開発・生産をはじめ、外食業界やサービスステーション向けにPOSを活用したシステムソリューションを提供しています。リテール業界のDXを支える総合的なソリューションプロバイダとして、革新的な価値の創出に取り組んでいます。

ステアリテール株式会社 設立のお知らせ | ステアリテール株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000166886.html)

■展示会概要

名古屋会場

開催日時：12月2日（火）10時～16時

場所：ステアリテール株式会社中日本支店セミナールーム(https://maps.app.goo.gl/BLNUSB6Zq5N44fMn7)



東京会場

開催日：12月4日（木）～12月5日（金）

開催時間：12月4日（木）13時～17時

12月5日（金）10時～16時

場所：TKP品川カンファレンスセンター7D(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-shinkan/access/)



福岡会場

開催日時：12月11日（木）10時～16時

場所：博多アーバンスクエア 11F 貸会議室３(https://www.ohi-kaigi.com/hakata-urbansquare/accessmap/)



大阪会場

開催日時：12月18日（木）10時～16時

場所：TKP大阪本町カンファレンスセンター3C(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-hommachi/access/)

■展示会の目的

・新製品や次期POSシステムのご紹介

・店舗運営の効率化やサービス品質向上に向けたソリューションのご提案

・お客様との接点強化と課題解決に向けた情報提供

■ご来場を検討されているお客様へ

以下をクリック、もしくはQRコードから来場登録をお願い致します。

プライベート展示会 来場者登録 - フォームに記入する(https://forms.office.com/r/cxp5LNvcQ9)

来場者登録用フォーム

※同業他社様のご来場はお控えいただけますようお願い致します・

お問い合わせ先

ステアリテール株式会社

流通ビジネス推進部

所在地：〒213-8511 神奈川県川崎市高津区北見方2-6-1

e-mail：ryutubsns@steeretail.com

URL：https://www.steeretail.com/