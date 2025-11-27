ステアリテール株式会社「プライベート展示会」開催のお知らせ
ステアリテール株式会社（本社：神奈川県川崎市）は、2025年12月2日より、全国4拠点（東京・中日本・関西・九州）にて「SteeRetail プライベート展示会2025」を開催いたします。本展示会では、店舗運営を支援する最新のPOSソリューションや新製品の実機展示・デモンストレーションを通じて、お客様の業務効率化とサービス向上をサポートいたします。
■ステアリテール株式会社について
ステアリテール株式会社は、2025年8月にNECプラットフォームズ株式会社のPOS関連事業を承継し事業を開始しました。POS端末「TWINPOSシリーズ」の開発・生産をはじめ、外食業界やサービスステーション向けにPOSを活用したシステムソリューションを提供しています。リテール業界のDXを支える総合的なソリューションプロバイダとして、革新的な価値の創出に取り組んでいます。
ステアリテール株式会社 設立のお知らせ | ステアリテール株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000166886.html)
■展示会概要
名古屋会場
開催日時：12月2日（火）10時～16時
場所：ステアリテール株式会社中日本支店セミナールーム(https://maps.app.goo.gl/BLNUSB6Zq5N44fMn7)
東京会場
開催日：12月4日（木）～12月5日（金）
開催時間：12月4日（木）13時～17時
12月5日（金）10時～16時
場所：TKP品川カンファレンスセンター7D(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-shinkan/access/)
福岡会場
開催日時：12月11日（木）10時～16時
場所：博多アーバンスクエア 11F 貸会議室３(https://www.ohi-kaigi.com/hakata-urbansquare/accessmap/)
大阪会場
開催日時：12月18日（木）10時～16時
場所：TKP大阪本町カンファレンスセンター3C(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-hommachi/access/)
■展示会の目的
・新製品や次期POSシステムのご紹介
・店舗運営の効率化やサービス品質向上に向けたソリューションのご提案
・お客様との接点強化と課題解決に向けた情報提供
■ご来場を検討されているお客様へ
以下をクリック、もしくはQRコードから来場登録をお願い致します。
プライベート展示会 来場者登録 - フォームに記入する(https://forms.office.com/r/cxp5LNvcQ9)
来場者登録用フォーム
※同業他社様のご来場はお控えいただけますようお願い致します・
お問い合わせ先
ステアリテール株式会社
流通ビジネス推進部
所在地：〒213-8511 神奈川県川崎市高津区北見方2-6-1
e-mail：ryutubsns@steeretail.com
URL：https://www.steeretail.com/