【人気コスメ5点＋幸運チケット!?】ロムアンド『フォーチュンメイクアップボックス』で“幸運”を引き当てよう！
ロムアンドを代表するアイテム「ジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」を
はじめ、全5アイテムを詰め込んだ「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」が登場。
36%OFFのスペシャルプライスに加え、最大50,000円分のギフトカードが総勢810名様に
当たる“運試し”付きの豪華仕様。
自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにも最適な限定ボックスは、
2025年11月28日（金）(※1)より、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMS(※2)
にて数量限定で順次発売予定です。
(※1)店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※2)一部店舗を除く
人気アイテム5種類が36%OFFでゲットできる特別セット
【単品ずつで購入するよりも2,200円もお得！
さらに運が良ければ最大50,000円のギフト
カード"FORTUNE TICKET"が入って
いるかも!?】
ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス
全5アイテム入り 3,960円(税込)
◇フォーチュンメイクアップボックス 同梱アイテム
*３.ジューシーラスティングティントと４.ゼロベルベットティントからランダムで2つ入っています。
*３.ジューシーラスティングティントと４.ゼロベルベットティントからランダムで2つ入っています。
最大50,000円分のギフトカードが当たる“運試し”付き
今回発売する「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」には、商品名〈フォーチュン＝幸運〉にちなんだ“特別な仕掛け”をご用意しています。
なんと【FORTUNE BOX】の中にはコスメだけでなく、運が良ければ【FORTUNE TICKET】が入っているかも!?このFORTUNE TICKETが入っていたら超ラッキー！
FORTUNE TICKETは2,000円から最大50,000円までのギフトカードになっていて、
なんと 【総勢810名様】に当たります！
好きなコスメが手に入るだけでなく、運が良ければさらにスペシャルなギフトまで。
そんなワクワクがぎゅっと詰まったフォーチュンボックスは、
まさに 来年の運試しにもぴったりのアイテムです。
ぜひ、この“幸運のボックス”で特別な体験をお楽しみください。
rom&nd(ロムアンド)について
韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を
中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。
パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを
展開しています。日本では2019 年にティントリップ
「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を
販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。
以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、
コンスタントにヒット商品を生み出しています。
公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/
公式X https://x.com/romandyou
公式HP (KR) http://romand.co.kr/
iFamily SC Co. Ltd.について
2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した
ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された
商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を
導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により
蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、
SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。
2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する
グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを
展開しています。