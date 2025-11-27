【人気コスメ5点＋幸運チケット!?】ロムアンド『フォーチュンメイクアップボックス』で“幸運”を引き当てよう！

株式会社韓国高麗人蔘社

ロムアンドを代表するアイテム「ジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」を

はじめ、全5アイテムを詰め込んだ「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」が登場。

36%OFFのスペシャルプライスに加え、最大50,000円分のギフトカードが総勢810名様に

当たる“運試し”付きの豪華仕様。

自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにも最適な限定ボックスは、

2025年11月28日（金）(※1)より、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMS(※2)

にて数量限定で順次発売予定です。

人気アイテム5種類が36%OFFでゲットできる特別セット

(※1)店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※2)一部店舗を除く

【単品ずつで購入するよりも2,200円もお得！

さらに運が良ければ最大50,000円のギフト

カード"FORTUNE TICKET"が入って

いるかも!?】

ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス

全5アイテム入り 3,960円(税込)

◇フォーチュンメイクアップボックス 同梱アイテム

*３.ジューシーラスティングティントと４.ゼロベルベットティントからランダムで2つ入っています。

最大50,000円分のギフトカードが当たる“運試し”付き

今回発売する「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」には、商品名〈フォーチュン＝幸運〉にちなんだ“特別な仕掛け”をご用意しています。

なんと【FORTUNE BOX】の中にはコスメだけでなく、運が良ければ【FORTUNE TICKET】が入っているかも!?このFORTUNE TICKETが入っていたら超ラッキー！

FORTUNE TICKETは2,000円から最大50,000円までのギフトカードになっていて、

なんと 【総勢810名様】に当たります！

好きなコスメが手に入るだけでなく、運が良ければさらにスペシャルなギフトまで。

そんなワクワクがぎゅっと詰まったフォーチュンボックスは、

まさに 来年の運試しにもぴったりのアイテムです。



ぜひ、この“幸運のボックス”で特別な体験をお楽しみください。

rom&nd(ロムアンド)について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を

中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。

パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを

展開しています。日本では2019 年にティントリップ

「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を

販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。

以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、

コンスタントにヒット商品を生み出しています。

公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/

公式X https://x.com/romandyou

公式HP (KR) http://romand.co.kr/

iFamily SC Co. Ltd.について

2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した

ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された

商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を

導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により

蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、

SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。

2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する

グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを

展開しています。