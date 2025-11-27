【人気コスメ5点＋幸運チケット!?】ロムアンド『フォーチュンメイクアップボックス』で“幸運”を引き当てよう！

株式会社韓国高麗人蔘社

ロムアンドを代表するアイテム「ジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」を


はじめ、全5アイテムを詰め込んだ「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」が登場。


36%OFFのスペシャルプライスに加え、最大50,000円分のギフトカードが総勢810名様に


当たる“運試し”付きの豪華仕様。



自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにも最適な限定ボックスは、


2025年11月28日（金）(※1)より、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMS(※2)


にて数量限定で順次発売予定です。



(※1)店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※2)一部店舗を除く

人気アイテム5種類が36%OFFでゲットできる特別セット


【単品ずつで購入するよりも2,200円もお得！


さらに運が良ければ最大50,000円のギフト


カード"FORTUNE TICKET"が入って


いるかも!?】



ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス


全5アイテム入り　3,960円(税込)







◇フォーチュンメイクアップボックス 同梱アイテム









*３.ジューシーラスティングティントと４.ゼロベルベットティントからランダムで2つ入っています。



最大50,000円分のギフトカードが当たる“運試し”付き

今回発売する「ロムアンドフォーチュンメイクアップボックス」には、商品名〈フォーチュン＝幸運〉にちなんだ“特別な仕掛け”をご用意しています。



なんと【FORTUNE BOX】の中にはコスメだけでなく、運が良ければ【FORTUNE TICKET】が入っているかも!?このFORTUNE TICKETが入っていたら超ラッキー！



FORTUNE TICKETは2,000円から最大50,000円までのギフトカードになっていて、


なんと 【総勢810名様】に当たります！








好きなコスメが手に入るだけでなく、運が良ければさらにスペシャルなギフトまで。
そんなワクワクがぎゅっと詰まったフォーチュンボックスは、


まさに 来年の運試しにもぴったりのアイテムです。



ぜひ、この“幸運のボックス”で特別な体験をお楽しみください。


rom&nd(ロムアンド)について


韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を


中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。


パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを


展開しています。日本では2019 年にティントリップ


「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を


販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。


以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、


コンスタントにヒット商品を生み出しています。





公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/


公式X　　　　 https://x.com/romandyou


公式HP (KR) http://romand.co.kr/


iFamily SC Co. Ltd.について


2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した


ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された


商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を


導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により


蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、


SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。


2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出する


グローバルブランド「rom&nd」を始めとするブランドを


展開しています。