お客さまの声から生まれた快挙！次世代包装仕様「エコ楽パック」が業界初の賞を受賞（LIXIL 大和工場）他 ー「リクシルをつくる人」Vol.10ー





大和工場の品質方針である「お客さまの声に耳を傾け、改善を積み重ねる」に基づき、大和工場を中心に、品質部門・事業部と結成したプロジェクトチームが、お客さまの「包装が煩わしい」という声（VOC）を起点に、包装仕様を根本から改善した。



サッシの「輸送時のフィン曲がり」や「開梱時の部材のばらけ」、「ストレッチフィルムの多さ」といった長年の課題に対し、家電の包装をヒントにした差込式の「ダンボールパット」を開発。新たな包装仕様である「エコ楽パック」を生み出した。



これにより、開梱作業の手間を大幅に削減しただけでなく、輸送中の損傷不具合ゼロ、梱包工程の生産性12%向上、年間224万円の削減金額という大きな成果を達成した。



この「お客さまの開梱性向上」と「脱プラスチック」への貢献が評価され、サッシ業界で初となる「日本パッケージングコンテスト」のテクニカル包装賞受賞という快挙にも繋がった。



お客さまの声に真摯に耳を傾け、部門を超えて協力し、粘り強く課題を解決したこの取り組みは、他の製品への横展開も進められている。今後、LIXIL全体の品質と顧客満足度をさらに高める活動へと波及していくことが期待される。









キッチンを製造する社工場（兵庫県）の事例を紹介



社工場は、次世代の班長やリーダークラスの育成を目的に、昨年から若手からリーダー候補まで段階的に学べる階層別研修の構築に取り組んでいる。現在入社1から4年目の従業員に向けて、基礎クラスとなる問題解決型導入研修を進行中だ。



成長や昇格への意欲はあるものの、具体的な仕事の進め方やリーダーシップの学び方に悩む若手にとって、この研修は大きな成長機会となっている。問題解決の基本となる手法や分析、ファシリテーションなどを学び、個人・チームで実際に改善活動を実行する。



工場のラインにおいてリーダーの役割は、改善施策や生産性を考えることからチームを動かすまで多岐にわたる。本来一定の経験を積まないと身に付かないが、理論と実践を学ぶことで早い段階での習得を目指す。受講者がより主体的に取り組めるように、先輩従業員をトレーナーに選出し、不明点や心理的な不安を相談する時間を設けたり、個人別に能力チャート表を作成し現状を可視化するなどサポートの充実を図る。また、工場内での紹介や表彰制度を設けて称賛する機会を設けたり、周囲も受講者が改善活動中は集中できるように配慮するなど工場全体で育成に取り組む。































参加者から「スキルを高めて班長を目指したい」や「日常業務への取り組み方を変えるきっかけになった」との声が上がる 参加者から「スキルを高めて班長を目指したい」や「日常業務への取り組み方を変えるきっかけになった」との声が上がる



参加者からは「普段話せない人と一体になれて最高に楽しかった」、「家族の会社への理解が深まる良い機会になった」との声が上がり、アンケートでは2年連続で次回参加希望率100%を達成した。この成功体験は、仕事への活力と仲間との絆を深める大きな財産である。鹿島工場の一大イベントとして、今後さらなる盛り上がりが期待される。











参加者からは「普段話せない人と一体になれて最高に楽しかった」、「家族の会社への理解が深まる良い機会になった」との声が上がり、アンケートでは2年連続で次回参加希望率100%を達成した。この成功体験は、仕事への活力と仲間との絆を深める大きな財産である。鹿島工場の一大イベントとして、今後さらなる盛り上がりが期待される。