【ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」シリーズ】冬限定『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋』2種　2025年12月3日（水）より期間限定販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」の新商品として、『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 マスカルポーネ あんバター』と『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 小倉あんフルーツ パフェ』を、2025年12月3日（水）より期間限定で販売します。

クリスピー・クリーム・プレミアム名古屋 マスカルポーネ あんバタークリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 小倉あんフルーツ パフェ

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」シリーズは、ジェイアール名古屋タカシマヤ店でしか味わうことのできない、リッチな味わいに仕上げたプレミアムドーナツです。毎日1つ1つ店舗で製造し、お客様へお届けしています。2025年の冬限定商品は、名古屋の“喫茶店文化”で親しまれている“小倉あん”を主役にしたドーナツ2種を販売いたします。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 マスカルポーネ あんバター』は、小倉あんにマスカルポーネとバターを組み合わせたリッチな味わいを楽しむことができる贅沢なあんバタードーナツです。ふわふわのドーナツの間に、風味豊かな小倉あんとほのかな甘味とコクを感じるマスカルポーネ入のクリーム、コク深いバターをサンド。和のあんと洋のマスカルポーネが口の中で溶け合い、“和洋折衷”な新たなおいしさをお届けします。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 小倉あんフルーツ パフェ』は、フルーツパフェをイメージした華やかなドーナツです。ふわふわのドーナツの真ん中にビスケットをおいて、そのうえにほっくりとした小豆の小倉あんとホイップクリームを絞りました。ドライフルーツで彩りを沿えて、仕上げに白玉をトッピング。食べるごとに変わるフルーツの様々な味わいと、もちもちとした白玉の食感がミックスし、まるでフルーツパフェのような楽しさあふれる商品です。

名古屋ならではの“小倉あんのおいしさ”を、この冬限定のドーナツでお楽しみください。

≪参考情報：商品情報≫

『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 マスカルポーネ あんバター』

【販売期間】2025年12月3日（水）～2026年2月末頃予定

※2026年1月14日（水）～2月15日(日)の期間、ドーナツの形がハート型に変更となります。

【販売価格】389円

風味豊かなつぶあんと、

なめらかなマスカルポーネ入りクリームをていねいに絞り、

コク深いバターをサンド。

和のあんこと洋のマスカルポーネが溶け合った、

新たなおいしさを味わえる大人のあんバターです。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 小倉あんフルーツ パフェ』

【販売期間】2025年12月3日（水）～2026年2月末頃予定

【販売価格】389円

ほっくりとした小豆の小倉あんと軽やかなホイップクリームの上に、

ドライフルーツミックスと白玉を贅沢にトッピング。

ひと口ごとに変わるフルーツの味わいと、もちもち白玉の食感が重なり、

まるでパフェを味わうような楽しさあふれるドーナツです。

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※価格は税込み価格です。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【クリスピー・クリーム・ドーナツ ジェイアール名古屋タカシマヤ店 店舗概要】

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ1F北ブロック

電話番号：052-589-2655 営業時間：10:00～20:00