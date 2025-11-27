倒産寸前のCEOが“最後の古神道神主”に── 奇跡の実話が話題に。Kindle本1ヶ月限定無料キャンペーン開始。 購入者特典：オンライン祈祷《半額チケット》をプレゼント。
■「死」からの生還が導いた“古神道再生”の物語
経営破綻寸前、余命3ヶ月――。
絶望の淵にいた一人の元CEOが、1400年封印されてきた古神道の叡智と出会い、
“最後の古神道神主”として再生するまでを描いた実話が、
いま静かな反響を呼んでいます。
『倒産寸前CEOが最後の古神道神主になった理由』（著：升龍神社 神主／Elixence出版）は、
「万物に神が宿る」という古代の智慧を現代に甦らせた一冊。
読者からは「読むだけで浄化される」「人生が好転した」といった声が寄せられています。
■Kindle本、期間限定で“無料”配信
本書は、2025年12月1日より1ヶ月限定でKindle無料キャンペーンを実施。
どなたでもAmazonで0円ダウンロードが可能です。
「現代社会における“祈り”の意味を広めたい」という著者の意志から、
Elixence出版による期間限定の無料公開が決定しました。
■購入者特典：オンライン祈祷《半額チケット》を進呈
キャンペーン期間中に本書をダウンロードした方限定で、
オンライン祈祷を半額で受けられる特典チケットをプレゼント。
Zoomや音声通話による遠隔形式で、全国どこからでも受けられます。
対象期間中にKindle本を取得した方に、
申込フォームより「Amazon購入画面のスクリーンショット」を送付いただくことで、
半額チケットをプレゼントいたします。
対象期間：2025年12月1日～12月31日
特典内容：オンライン祈祷（通常価格の50%OFF）
申込方法：升龍神社公式サイトから受付
■TikTok 2025年7月開設でフォロワー1.4万人、総再生回数100万回以上を達成
著者の升龍神社 神主氏は、TikTokで14,000人以上のフォロワーを持ち、
毎日朝5時半／13時／20時に「祈りのライブ」を配信中。
Youtubeでは古神道神社を巡るシリーズ企画を配信中。
■著者メッセージ
「人は誰もが“内なる神”を宿しています。
古神道の教えは、決して過去の遺物ではなく、
現代人が再び“本来の光”を取り戻すための智慧です。
この本を通じて、あなた自身の中に眠る神性に気づいていただけたら嬉しいです。」
■書誌情報
書名：倒産寸前CEOが最後の古神道神主になった理由
著者：升龍神社 神主（しょうりゅうじんじゃ かんぬし）
出版社：Elixence出版
形式：Kindle版（電子書籍）
価格：キャンペーン期間中 無料（通常価格 \1000）
配信開始日：2025年12月1日～2025年12月31日
URL：https://x.gd/0Btji
■著者プロフィール
古神道継承者・祈祷師。
元経営者として倒産寸前の危機と病の宣告を受け、古神道の修行により再生。
「最後の古神道神主」として、現代社会に“祈りと調和”を伝える活動を行う。
TikTokフォロワー14K。全国から祈祷・相談の依頼を受ける。
■お問い合わせ先
宗教法人 升龍神社
メール：negai@shoryujinja.com
公式サイト：https://www.shoryujinja.com/
TikTok：https://www.tiktok.com/@kinun4
Youtube：https://www.youtube.com/@syouryuu727
Instagram：https://www.instagram.com/shoryujinja/
Elixence出版：https://www.elixence.work/
