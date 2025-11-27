【モンテール】開運招福！わスイーツから招福デザインの限定パッケージが新登場！『ふんわりどら焼・あずき』など4品を2025年12月1日(月)から期間限定で販売

さらに年末年始、家族や友人との団らんの場でコミュニケーションの「輪（わ）」 が広がるようにと、このシリーズの商品を対象に、2025年12月25日から2026年1月3日の期間限定で『おみくじシール』をパッケージに貼付し、お年玉が当たる『わスイーツお年玉キャンペーン』を開催します。お正月にスイーツも運だめしも楽しめ「おやつの時間のワクワク」を感じてもらえるようなキャンペーンです。 モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

《招福限定パッケージ商品概要》























＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿













おみくじシール おみくじシール





■宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)税込希望小売価格：199円(沖縄のみ248円)ふわもち食感の抹茶生地でクリームと粒あんをサンドしたたい焼きです。宇治抹茶で仕立てたふわもち食感の生地で、抹茶クリームと北海道産あずきの粒あんをサンドしました。《お正月 わスイーツ 「お年玉1,000円分」が当たるキャンペーン》新しい年も皆様に笑顔と福がめぐっていきますようにと想いを込めて、『お正月 わスイーツ 「お年玉1,000円分」が当たるキャンペーン』」を開催します。おみくじで「大吉」が出たら、SNS（X‧Instagram）に「#わスイーツお年玉」をつけて投稿して応募ができます。抽選で50名様にデジタルギフト「えらべるPay」1,000円分が当たります。●限定おみくじシール貼付対象商品：○ふんわりどら焼・あずき○ふんわりどら焼・栗○多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）○宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）○熊本県産和栗・モンブランどら焼●販売期間：2025年12月25日(木)〜2026年1月3日(土)●販売エリア：全国●キャンペーン期間：2025年12月25日〜2026年1月5日23:59●応募方法：対象のわスイーツに貼付のおみくじシールで「大吉」が出たら写真を撮影し、ＸまたはInstagramに、「#わスイーツお年玉」をつけて写真を投稿。投稿したSNSのモンテール公式アカウントをフォロー。◎X シュークリーム先輩【モンテール公式】（@monteur_mr_shuu）◎Instagramモンテール【公式】（monteur_sweets）●賞品：デジタルギフト「えらべるPay」1,000円分を50 名様＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿《モンテールについて》