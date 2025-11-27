こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モンテール】開運招福！わスイーツから招福デザインの限定パッケージが新登場！『ふんわりどら焼・あずき』など4品を2025年12月1日(月)から期間限定で販売
福を招く、今だけの「わスイーツ」で新しい年も笑顔に。お年玉が当たるキャンペーンも開催
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、洋菓子と和菓子を融合させた『わスイーツ』から、12月〜1月の年末年始や受験シーズンに合わせて、招福デザインパッケージの「ふんわりどら焼・あずき」など4品を2025年12月1日(月)から全国のスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
『わスイーツ』シリーズには「わスイーツを通じて、人と人との輪(わ)をつなげたい」という想いを込めています。また、このスイーツを通じて日本の素材のおいしさを楽しんでもらうと共に、日本の食文化や魅力を知ってもらうきっかけになればと、若い世代の方に向けた商品ラインアップを増やしています。
今回は、「ふんわりどら焼・あずき」や「多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）」など、計4品のパッケージに思わず笑顔になるような縁起物をあしらい、年末年始や受験シーズンに幸運を呼び込み、福を招くようにと想いを込めたデザインのパッケージを展開します。
どら焼きは、まるい形や2枚の生地で包み込むことから「円満に収まる」や「ご縁をつなぐ」を象徴する縁起の良いスイーツで、パッケージには、“七転び八起き”の象徴の達磨（だるま）をあしらいました。また、“めで鯛（たい）”という語呂から、縁起物スイーツとして親しまれているたい焼きのパッケージには“笑う門には福来る”の想いを込めて、笑顔の恵比寿様をあしらいました。
新しい年のはじまりや、受験生に福が訪れるように、またスイーツを囲む団らんに華をそえられるようにという想いを込めています。
販売エリア：全国
■ふんわりどら焼・あずき
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)
税込希望小売価格：170円(沖縄のみ205円)
風味豊かな粒あんとコクのあるミルククリームの2層仕立て。国産小麦を使用し、ふんわりと焼き上げた生地でサンドしました。
■ふんわりどら焼・栗
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)
税込希望小売価格：170円(沖縄のみ205円)
オリジナルホイップと自家炊きカスタードをブレンドしたなめらかなカスタードクリームと、自家炊きの濃厚な栗餡の2層仕立て。ふんわりと焼き上げた生地でサンドしました。
■多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)
税込希望小売価格：199円(沖縄のみ248円)
ふわもち食感の黒糖生地でクリームをサンドしたたい焼きです。沖縄県多良間産の黒糖で仕立てたふわもち食感の生地で、カスタードクリームとミルククリーム、2種のクリームをサンドしました。
■宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)
税込希望小売価格：199円(沖縄のみ248円)
ふわもち食感の抹茶生地でクリームと粒あんをサンドしたたい焼きです。宇治抹茶で仕立てたふわもち食感の生地で、抹茶クリームと北海道産あずきの粒あんをサンドしました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《お正月 わスイーツ 「お年玉1,000円分」が当たるキャンペーン》
新しい年も皆様に笑顔と福がめぐっていきますようにと想いを込めて、『お正月 わスイーツ 「お年玉1,000円分」が当たるキャンペーン』」を開催します。おみくじで「大吉」が出たら、SNS（X‧Instagram）に「#わスイーツお年玉」をつけて投稿して応募ができます。抽選で50名様にデジタルギフト「えらべるPay」1,000円分が当たります。
●限定おみくじシール貼付対象商品：
○ふんわりどら焼・あずき
○ふんわりどら焼・栗
○多良間黒糖・黒たい焼（カスタードミルク）
○宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）
○熊本県産和栗・モンブランどら焼
おみくじシール
●販売期間：2025年12月25日(木)〜2026年1月3日(土)
●販売エリア：全国
●キャンペーン期間：2025年12月25日〜2026年1月5日23:59
●応募方法：対象のわスイーツに貼付のおみくじシールで「大吉」が出たら写真を撮影し、ＸまたはInstagramに、「#わスイーツお年玉」をつけて写真を投稿。投稿したSNSのモンテール公式アカウントをフォロー。
◎X シュークリーム先輩【モンテール公式】（@monteur_mr_shuu）
◎Instagramモンテール【公式】（monteur_sweets）
●賞品：デジタルギフト「えらべるPay」1,000円分を50 名様
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9〜17時）
