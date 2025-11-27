こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
経理業務自動化サービス「SamuraiAI」とfreee請求書のAPI連携を開始 AIを活用し、見積書・請求書・納品書に関する経理業務を自動化
https://digitalpr.jp/table_img/2693/123337/123337_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：磯崎裕太）が提供する、経理業務自動化サービス「SamuraiAI」とfreee請求書のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■請求業務に関する反復作業をAIが代替し、業務効率化とヒューマンエラー削減を実現
「SamuraiAI」は、ノーコードでワークフローを構築し、各種業務の効率化を実現するAIエージェントです。また、様々なWebサービスとの連携機能を搭載しており、データ入力、文書作成、電子メール送信など反復性の高い定型作業の自動化を可能にします。
■「SamuraiAI（請求書）」とfreee請求書の連携方法
連携アプリ「SamuraiAI（請求書）」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「SamuraiAI（請求書）」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/46424
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「SamuraiAI（請求書）」連携詳細ページ：
https://app.secure.freee.co.jp/applications/46424