経理業務自動化サービス「SamuraiAI」とfreee請求書のAPI連携を開始　AIを活用し、見積書・請求書・納品書に関する経理業務を自動化

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：磯崎裕太）が提供する、経理業務自動化サービス「SamuraiAI」とfreee請求書のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。

■請求業務に関する反復作業をAIが代替し、業務効率化とヒューマンエラー削減を実現

「SamuraiAI」は、ノーコードでワークフローを構築し、各種業務の効率化を実現するAIエージェントです。また、様々なWebサービスとの連携機能を搭載しており、データ入力、文書作成、電子メール送信など反復性の高い定型作業の自動化を可能にします。

freee請求書との連携により、見積書・請求書・納品書などの帳票に関する処理が自動化され、スプレッドシートの内容を基にfreee請求書上での帳票作成や、freee請求書上の帳票を活用したメールの下書き作成など定型業務をAIが代替します。請求業務の自動化により、経理担当者の請求業務に費やす時間の削減や経理業務における入力ミスや転記ミスなどのヒューマンエラーを防止し、バックオフィス全体の業務効率化と生産性の高い運用体制の構築に貢献します。

■「SamuraiAI（請求書）」とfreee請求書の連携方法

連携アプリ「SamuraiAI（請求書）」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。

「SamuraiAI（請求書）」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/46424

■フリー株式会社 概要

会社名　　フリー株式会社

代表者　　CEO　佐々木大輔

設立　　　2012年7月9日

所在地　　東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

