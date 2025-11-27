福祉業界大手５社が結集！学生向け合同オンラインイベント「福祉キャリフェス2025」を初開催～未来を担う学生の皆さんに届ける、福祉業界の「今」と「未来」～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「ＳＯＭＰＯケア」）は、福祉業界大手4社（株式会社学研ココファン、株式会社ツクイ、株式会社ニチイホールディングス、株式会社ベネッセスタイルケア ※五十音順） とともに、Zoomを利用した学生向け合同オンラインイベント「福祉キャリフェス2025」を12月6日に初開催することとなりましたので、お知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335419&id=bodyimage1】
１． 背景と目的
「福祉キャリフェス2025」は、セミナーやフリートークの形式で、福祉業界の「今」と「未来」を多角的に語るオンラインイベントです。日本の未来を担う学生の皆さんに福祉業界の魅力を知っていただき、就職先としての認知度や存在感を高めることを目的としています。
この取り組みは、5社が人材の採用・育成・定着に関する情報交換を重ねる中で生まれた新しい試みで、今後も定期的に開催していく予定です。
２．開催概要
日時：2025年12月6日（土）13:00～16:00
開催方法：ウェブ会議ツール「Zoom」を利用したオンライン開催
参加対象：2027年卒業予定の学生（27卒）をはじめとする全学年の高校生・大学生
定員：先着100名限定
参加費：無料
入退場：自由 （気になるテーマのみの参加や、途中参加も可能）
服装：自由
申込締切：2025年12月5日（金）13:00
主催：福祉キャリフェス運営事務局
（株式会社学研ココファン、ＳＯＭＰＯケア株式会社、株式会社ツクイ、
株式会社ニチイホールディングス、株式会社ベネッセスタイルケア ※五十音順）
特設サイト：https://sgpj.career-tasu.jp/fukushi-career-fes/
３．「福祉キャリフェス2025」 おもなコンテンツ
13:00～13:45 スペシャルトーク 「大手５社が描く福祉業界の今と未来」
福祉業界をリードする５社が語る、リアルな現状と展望から、業界の最新動向を多角的に捉えることができる学生必聴のセミナーです。
13:50～15:15 パネルディスカッション
各社の事業戦略や、今の福祉業界だからこそ描けるキャリアの話など、ここでしか聞けないテーマが満載のパネルディスカッションを開催します。各社の戦略を担うキーパーソンや、新卒入社の若手社員が登壇し、福祉業界のリアルな声をお届けします。
15:20～15:50 フリートーク
採用担当者と直接話せる「フリートーク」の時間も設けています。各社の募集要項や最新情報の確認はもちろん、就職活動に関する不安や疑問も自由に質問できる貴重な機会です。
４．今後の展望
本イベントは、単なる情報発信にとどまらず、福祉業界と学生の新しい接点を創出する場として継続的に進化していきます。今後は、オンラインだけでなく対面型イベントやインターンシップ連携など、より実践的な機会の提供も検討しています。また、業界全体で人材育成の仕組みを強化し、採用から定着までを支援するプラットフォームとしての役割を担うことも目指しています。今後も福祉の魅力を積極的に発信しながら、学生と業界をつなぐ多様な取り組みを展開してまいります。
５．「福祉キャリフェス運営事務局」５社の概要
【ＳＯＭＰＯケア株式会社】
本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー
代表者：代表取締役社長 CEO 鷲見 隆充
事業内容：有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335419&id=bodyimage1】
１． 背景と目的
「福祉キャリフェス2025」は、セミナーやフリートークの形式で、福祉業界の「今」と「未来」を多角的に語るオンラインイベントです。日本の未来を担う学生の皆さんに福祉業界の魅力を知っていただき、就職先としての認知度や存在感を高めることを目的としています。
この取り組みは、5社が人材の採用・育成・定着に関する情報交換を重ねる中で生まれた新しい試みで、今後も定期的に開催していく予定です。
２．開催概要
日時：2025年12月6日（土）13:00～16:00
開催方法：ウェブ会議ツール「Zoom」を利用したオンライン開催
参加対象：2027年卒業予定の学生（27卒）をはじめとする全学年の高校生・大学生
定員：先着100名限定
参加費：無料
入退場：自由 （気になるテーマのみの参加や、途中参加も可能）
服装：自由
申込締切：2025年12月5日（金）13:00
主催：福祉キャリフェス運営事務局
（株式会社学研ココファン、ＳＯＭＰＯケア株式会社、株式会社ツクイ、
株式会社ニチイホールディングス、株式会社ベネッセスタイルケア ※五十音順）
特設サイト：https://sgpj.career-tasu.jp/fukushi-career-fes/
３．「福祉キャリフェス2025」 おもなコンテンツ
13:00～13:45 スペシャルトーク 「大手５社が描く福祉業界の今と未来」
福祉業界をリードする５社が語る、リアルな現状と展望から、業界の最新動向を多角的に捉えることができる学生必聴のセミナーです。
13:50～15:15 パネルディスカッション
各社の事業戦略や、今の福祉業界だからこそ描けるキャリアの話など、ここでしか聞けないテーマが満載のパネルディスカッションを開催します。各社の戦略を担うキーパーソンや、新卒入社の若手社員が登壇し、福祉業界のリアルな声をお届けします。
15:20～15:50 フリートーク
採用担当者と直接話せる「フリートーク」の時間も設けています。各社の募集要項や最新情報の確認はもちろん、就職活動に関する不安や疑問も自由に質問できる貴重な機会です。
４．今後の展望
本イベントは、単なる情報発信にとどまらず、福祉業界と学生の新しい接点を創出する場として継続的に進化していきます。今後は、オンラインだけでなく対面型イベントやインターンシップ連携など、より実践的な機会の提供も検討しています。また、業界全体で人材育成の仕組みを強化し、採用から定着までを支援するプラットフォームとしての役割を担うことも目指しています。今後も福祉の魅力を積極的に発信しながら、学生と業界をつなぐ多様な取り組みを展開してまいります。
５．「福祉キャリフェス運営事務局」５社の概要
【ＳＯＭＰＯケア株式会社】
本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー
代表者：代表取締役社長 CEO 鷲見 隆充
事業内容：有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業