Windows、iOS/macOS、Android版、定評ある法律辞典の最高峰『有斐閣 法律学小辞典 第6版』好評発売中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335415&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『有斐閣 法律学小辞典 第6版』を、現在発売中です。
定評ある法律辞典の最高峰
◇最高の編集・執筆陣による信頼と充実の辞典。
◇学習・実務に必要な概念・用語等を網羅。
◇解説の根拠となる法令や学説・判例を丁寧に引用。
◇条文理解の基礎となる「基本法令用語」を収録。
◆第6版の主な特徴
全ての法分野から約10000項目を精選。
内容基準日：2024年１月１日。ただし，それ以降の法改正や判例も必要に応じて採り上げた。
みよ項目を大幅拡充し，関連項目も豊富に示すことで，読者が知りたいことに早く応え，かつ有機的・体系的理解が得られるようにした。
「基本法令用語」（約170項目）では、「及び・並びに」「施行・適用」の区別，「当分の間」「限り」「認める」の意味等を，多数の用例を示して解説。
掲載索引：判例年月日索引，人名索引
執筆者総数：279名
◆編集代表
高橋和之・伊藤 眞・小早川光郎・能見善久・山口 厚
◆編集委員
荒木尚志・岩村正彦・宇賀克也・葛西康徳・神作裕之・黒沼悦郎・小泉直樹・後藤 昭・佐伯仁志・高田裕成・道垣内正人・中谷和弘・野坂泰司・舟田正之・増井良啓・森村 進・弥永真生・山下純司（五十音順）
■製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
希望小売価格 ： 5,720円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDUH03060
●iOS/macOS版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
販売価格：5,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/16.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
販売価格：5,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/s/14.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『有斐閣 法律学小辞典 第6版』を、現在発売中です。
定評ある法律辞典の最高峰
◇最高の編集・執筆陣による信頼と充実の辞典。
◇学習・実務に必要な概念・用語等を網羅。
◇解説の根拠となる法令や学説・判例を丁寧に引用。
◇条文理解の基礎となる「基本法令用語」を収録。
◆第6版の主な特徴
全ての法分野から約10000項目を精選。
内容基準日：2024年１月１日。ただし，それ以降の法改正や判例も必要に応じて採り上げた。
みよ項目を大幅拡充し，関連項目も豊富に示すことで，読者が知りたいことに早く応え，かつ有機的・体系的理解が得られるようにした。
「基本法令用語」（約170項目）では、「及び・並びに」「施行・適用」の区別，「当分の間」「限り」「認める」の意味等を，多数の用例を示して解説。
掲載索引：判例年月日索引，人名索引
執筆者総数：279名
◆編集代表
高橋和之・伊藤 眞・小早川光郎・能見善久・山口 厚
◆編集委員
荒木尚志・岩村正彦・宇賀克也・葛西康徳・神作裕之・黒沼悦郎・小泉直樹・後藤 昭・佐伯仁志・高田裕成・道垣内正人・中谷和弘・野坂泰司・舟田正之・増井良啓・森村 進・弥永真生・山下純司（五十音順）
■製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
希望小売価格 ： 5,720円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDUH03060
●iOS/macOS版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
販売価格：5,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/16.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「有斐閣 法律学小辞典 第6版」
販売価格：5,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/s/14.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
プレスリリース詳細へ