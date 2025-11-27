【マクサス】買取フランチャイズの比較レポートを公開― 出張×店頭×催事の「資金・CF・難易度・リスク・拡張性」を横断比較。開業タイプ別の意思決定ガイドと不正リスク対策チェックリストを提供

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、フランチャイズ（FC）開業検討者向けに、出張買取／店頭買取／催事（査定会）の3形態を横断比較した「フランチャイズ比較レポート／運用指針（ver.1）」を公開しました。

本レポートは、当社が毎月主催するライブ座談会「リユース酒場」での実務者ディスカッション（小売・出張・催事の各FC運営者・現場責任者）をベースに、資金要件／キャッシュフロー（CF）／運用難易度／不正リスク／人材設計／拡張性を体系化。“誰に、どの順番で、どの形態がフィットするか”を判断できる開業タイプ別ガイドと、不正リスク対策チェックリストをセットで提供します。

レポートの要点

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20073/table/154_1_965bda65b3b10d6ddeb56b434a5923de.jpg?v=202511271258 ]

2｜タイプ別のフィット（推奨パス）- 資金が限られる・まずは現金化速度と検証優先：催事で会場×切り口を磨き→店舗- 交渉・現場適応が強い／将来的に店舗も視野：出張→店舗（“足で取る×拠点で回す”の二重化）- 資金・人材前提が整い、安定母集団を作りたい：店頭（＋催事）で来店導線を積層3｜不正・打ち込み対策（店頭での新標準）- 預かり運用：高額・高偽造リスク品は即買いしない（要預かり）- 身分証の二重確認：IC／透かし／真贋アプリ等で真正性を確認- 高額閾値の承認フロー：二者承認→本部確認→OK後支払を標準化- チェンジログ：誰が／いつ／何を承認したかを記録（後追い可能性の担保）- 在庫・写真・契約の三点紐付け：買取→登録→販売の不一致を排除- 抜き打ち連絡・会場発注管理：催事は発注抜け・横流しを防ぐ4｜“店舗は最終的に持つ”が合意点- 議論では、いずれの形態から入っても「店舗の基盤」を持つべきで一致。- 出張で需要検証→店舗で安定化- 催事で会場×顧客を獲得→店舗で接点を定着- 店舗はリピート／紹介／評判の母集団となり、回収速度・安定度が上がる。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「正解は人と順番で変わる。資金・能力・エリアに応じた“入り方”と“上げ方”を見える化しました。出張・店頭・催事は対立ではなく補完。催事or出張で需要検証→店舗で安定蓄積が、最も再現性のある王道です。不正リスクは手順化で潰す。現場の知見をレポートと座談会で継続的に共有していきます。」

