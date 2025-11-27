TVアニメ「矢野くんの普通の日々」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINE着せかえを2025年11月27日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335301&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335301&id=bodyimage2】
TVアニメ「矢野くんの普通の日々」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！記念すべき第1弾は、場面写を使用したデザインです。是非、LINE着せかえでもTVアニメ「矢野くんの普通の日々」をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「矢野くんの普通の日々」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=11bc0d77-0b9e-4775-b464-b320ad29e53a
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「矢野くんの普通の日々」
毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くん。
そんな矢野くんの手当てをしているうちに、吉田さんの中には特別な想いが芽生えてきて...。
個性的な友人たちに囲まれながら、少しずつ距離を縮めていく二人。
果たして、吉田さんの恋はどこに辿り着く?
そして、矢野くんに『普通の高校生活』は訪れるのか?
心配性女子とケガまみれ男子の、ピュアラブコメディが
今、始まります――
【OFFICIAL SITE】https://yanokun-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/yanokun3
（C）田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
