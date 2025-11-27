フック下吊り上げ装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（フック型、グラブ型、電磁式、リギング（索具）型）・分析レポートを発表
2025年11月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フック下吊り上げ装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、フック下吊り上げ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のフック下吊り上げ装置市場概要
最新の調査によると、世界のフック下吊り上げ装置市場は2024年に29億9,400万米ドルと評価され、2031年には36億5,700万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は2.9％とされています。製造業、建設業、物流業などの産業活動が世界的に回復傾向を示す中、安全で効率的な荷役システムの需要が拡大しています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な規制変化の影響を分析し、地域経済構造や供給網の強靭性を考察しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
フック下吊り上げ装置とは、クレーンやホイストなどの荷揚げ機器に取り付けられる補助装置であり、吊り上げる対象物とフックを連結する役割を果たします。これにより、物体の持ち上げ、移動、配置を安全かつ効率的に行うことが可能です。主要な機能は、荷物の安定性を確保し、作業中の転倒や落下事故を防ぐことにあります。
この装置は、構造物の鉄骨、鋼板、コイル、コンクリート製品など重量物を扱う場面で不可欠であり、建設現場、製造プラント、倉庫、港湾など幅広い分野で使用されています。技術の進展により、自動バランス機構や遠隔制御、センサーによる荷重監視システムを搭載した高機能モデルも増えています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートでは、世界のフック下吊り上げ装置市場について定量的・定性的な分析を行い、メーカー別・地域別・製品タイプ別・用途別に詳細な市場構造を明らかにしています。また、競争環境や供給・需要の動向を踏まえ、将来の市場成長要因および課題を評価しています。
本調査の主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場規模と成長機会を把握すること。
2. フック下吊り上げ装置市場の成長ポテンシャルを分析すること。
3. 各用途および地域ごとの市場拡大要因を予測すること。
4. 業界内の競争要因、技術革新、規制の影響を評価すること。
________________________________________
主な企業と市場競争状況
本調査では、主要企業として MAZZELLA Companies、Bushman Equipment, Inc.、Crane Depot、Tri-State Rigging Equipment （Tri-State Equipment Company Inc.）、Caldwell、Columbus McKinnon Corporation、Crosby Airpes、Harrington Hoists、J.C. Renfroe、Air Technical Industries などが挙げられています。
これらの企業は、製品の安全性・耐久性・利便性の向上を重視し、幅広い分野に対応するラインアップを展開しています。特に Columbus McKinnon Corporation と Caldwell は、長年にわたり高品質な荷役機器を提供しており、北米市場でのシェアが高い企業です。MAZZELLA Companies や Bushman Equipment, Inc. は、カスタム設計の吊具やリフティングシステムを開発し、特殊用途に強みを持っています。
一方、HUAQI、THLE Group、Henan Kino Cranes Co., Ltd. などのアジアメーカーはコスト競争力を背景に急速にシェアを拡大しており、グローバル市場における存在感を高めています。市場全体では、製品の標準化と安全基準への対応が競争の焦点となっています。
