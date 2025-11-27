ファン発応援広告「Cheering ADクラファン」1周年！

株式会社ジェイアール東日本企画

株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦、以下「jeki」）が運営する応援広告サービス「Cheering AD（チアリング アド）」（URL: https://cheering-ad.jeki.co.jp/）は、応援広告を支援するクラウドファンディング「Cheering ADクラファン」（URL: https://cheering-ad-cf.jeki.co.jp/）のサービス開始から1周年を迎えました。

開始1年で累計プロジェクト件数192件、延べ支援者数9,800人を達成。

「数名の仲間だけでなく、全国のファンと一緒に夢の応援広告を実現できる」、より多くのファンが参加できる新しい応援のカタチが広がっています。

これを記念し、利用者のみなさまへの感謝を込めて、新機能の追加と1周年ありがとうキャンペーンを実施いたします。

▶特設サイト

https://cheering-ad.jeki.co.jp/pages/cf-1th

1周年ありがとう！～数字で見るCheering ADクラファン～

Cheering ADクラファンは、アイドル、アーティスト、アニメ、VTuber、スポーツなど、幅広いジャンルでファンの想いを「街に掲出される応援広告」というカタチにしてきました。

さらに、 “ファン発”の応援広告にとどまらず、企業や主催者がファンと共に取り組む“応援広告クラファン”として進化しています。

累計プロジェクト数：192件

累計支援者数：約9,800人

掲出媒体数：223媒体

広告掲出エリア：国内外25エリア

※掲出媒体は重複を含む累計数です。

※広告掲出エリアは媒体の所在地をもとに集計（国内24都道府県＋台湾の計25エリア）

1周年記念で夢の新広告メニューが登場！

1周年を記念して、応援広告初となる2つの夢の広告メニューを販売いたします。

ひらかたパーク「遊園地ジャック」

ひらパー初！アミューズメントパーク全体で推しの「応援広告」を展開できる特別プランが登場。

観覧車や園内看板など、ひらパーの空も地上もまるごと「推し」に染められる、夢の広告メニューです。

ZIPAIR「国際線ラッピング」

空を飛ぶ応援広告として注目を集める「機体ラッピング」が、ついに国際線として新登場。推しの魅力を世界に発信できる、グローバルな応援広告を実現できます。

利用者の声がカタチに！機能アップデートでより使いやすく

ユーザーアンケートで寄せられた「もっとリアルタイムに進捗を伝えたい」「どんな広告か分かる状態で募集したい」といった声を受け、Cheering ADクラファンの機能をリニューアルしました。

これからも、皆さまにとって使いやすいクラファンを目指し、継続的なアップデートを行ってまいります。

【新機能１.】ページ更新機能 ―プロジェクト実施中もリアルタイムに情報発信が可能に

従来はCheering AD事務局が対応していたページ編集が、代表者自身で行えるようになりました。

支援者への進捗報告やメッセージの更新を、リアルタイムで発信できます。

【新機能２.】広告名の記載を一部解禁 ―募集時から掲載広告を明示できるように

広告会社の運用ルールにより、これまでは掲出確定前の広告名を公開してクラファンを募集することができませんでした。今回のアップデートで、東京ドームシティビジョンズ、JUNON、ひらかたパーク、ZIPAIRなど一部の広告では、募集開始時から広告名を掲載できるようになり、支援者が安心して参加できる環境が整いました。

＼ 夢を一緒に実現しよう！１周年ありがとうキャンペーン ／

1周年の感謝を込めて、３つの特別キャンペーンを実施いたします。

１. 夢の広告掲出をサポート！大型広告手数料無料（先着5組）

推し電車や海外広告など、「この広告を出してみたい！」という広告を集めた

「クラファンでみんなで出したい！」ページに掲載されている広告を対象に、先着5団体限定でクラファン手数料を無料といたします。

▶ 「クラファンでみんなで出したい！」ページ

https://cheering-ad.jeki.co.jp/collections/crowdfunding

２. 初めての応援広告もお任せ！「らくらくプラン」手数料無料（先着３組）

初めて応援広告に挑戦する方におすすめの「らくらくプラン」を対象に、先着3団体限定でクラファン手数料を無料といたします。「らくらくプラン」は、応援広告のデザイン制作やSNS告知画像がセットになった、初めてでも安心してご利用いただける人気プランです。さらに今回は、クラファンのプロジェクトページ用画像の作成もサポートいたします。

▶ 「らくらくプラン」ページ

https://cheering-ad.jeki.co.jp/collections/rakuraku_plan

３. クラファンのリターン作成をサポート！「ビズハウズ」クーポン配布

クラファンのプロジェクト代表者が、支援者へのリターンを制作する際に利用できる「ビズハウズ」のクーポンをプレゼントいたします。「ビズハウズ」は、推し活にぴったりのトレカやステッカーなど、多様なグッズを自由にデザインして作れるサービスです。

Cheering ADクラファンとは

応援広告をもっと手軽に、より多くのファンのみなさまと共に実現するためのクラウドファンディングサービスです。

集まった資金をそのまま広告費に充てられるため、代表者の立替え負担をなくし、安心して応援広告を掲出できるのが特長です。2024年10月のサービス開始以来、190件を超えるプロジェクトが成立。

現在は、これまでファン主体で培った実績をもとに、エンタメ企業やスポーツ団体も参加する共創型クラファンへと展開を拡大しています。

ファンと企業が共に広告をつくり上げることで、コンテンツやスポーツ、ブランドの価値を高め、新しい広告のかたちを共創してまいります。

▶ 推し活・応援広告調査2024：https://cheering-ad.jeki.co.jp/blogs/news/news-release2025

【企業・媒体主さまへ】“ファンの想い”が届く場所、一緒につくりませんか？

Cheering ADクラファンは、単なる資金集めの仕組みではありません。

- 集まった資金がそのまま広告になるため、必ず「ファンの想い」を見える形で社会に届けられる- 広告会社ならではのノウハウで、権利元調整・媒体確保・デザイン制作までワンストップで支援- ファンが広告主になる時代において、クラファン参加者がそのまま共創者・拡散者となり、自然なUGCやSNSでの盛り上がりが期待できる

こうした特性は、企業にとって「ファンと共に応援をつくりあげる」新しいコミュニケーションの手段となります。

クラファンを通じた広告企画や媒体連携など、まずはお気軽にご相談ください。

▶ 協業・媒体提携などのお問い合わせ：

https://help-cheering-ad.jeki.co.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=33895196536601

■「Cheering AD」とは

Cheering AD公式サイト：https://cheering-ad.jeki.co.jp/

Cheering ADクラファン：https://cheering-ad-cf.jeki.co.jp/

Cheering AD公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/jeki_ooh

【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社ジェイアール東日本企画 未来事業推進局

Cheering AD公式サイト：https://cheering-ad.jeki.co.jp/

問い合わせ窓口（メール専用）：cheer-ad@jeki.co.jp