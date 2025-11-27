【12/16開催】成功事例の裏にある「泥臭い失敗」を共有する『全国ワークスタイル変革大賞2025』、門外不出の“裏”セッション登壇者決定

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

全国の企業の生産性向上と働きがい向上を支援する「全国ワークスタイル変革大賞実行委員会」は、2025年12月16日（火）、シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区）およびオンライン配信にて、「全国ワークスタイル変革大賞2025 全国大会」を開催いたします。

この度、会場限定・オフレコで開催される「ギャラリーセッション」の登壇者が決定いたしましたので、全プログラムと共にお知らせいたします。本大会は、単なる表彰の場ではなく、変革に挑む同志がリアルな失敗と成功の知見（ナレッジ）を共有し合う共創の場です。

https://workstyle-transformation-awards.jp/national/

■開催背景：なぜ、「成功事例」ではなく「失敗」に焦点を当てるのか

「DXや働き方改革が進まない」「他社の成功事例を真似てもうまくいかない」。多くの企業が直面するこの課題の根本には、綺麗な成功事例の裏にある「泥臭い試行錯誤」が見えていないという現実があります。

本大会は、優れた成果を表彰するだけのコンテストではありません。

変革を推進する挑戦者たちが、リアルな失敗と成功の生々しい事例を共有し、明日から試せる『具体的な次の一歩』と『頼れる仲間』を見つけるための場です。

■【会場限定・オフレコ】ギャラリーセッション 登壇者決定

メインホールでのプレゼンテーションと並行して行われる「ギャラリーセッション」は、成功の陰にある「無数の失敗」や「生々しい実証実験」を共有するクローズドな場です。ユーザー企業（自社の変革を推進する立場の方）を優先とした、ここだけの“裏”プログラムです。

【セッションA】13:40-15:00「ワークスタイル変革の失敗学」

先駆者はどのような壁にぶち当たり、どう乗り越えたのか？「2つの思い込み」「数字なき物語」「変革の陳腐化」など、具体的な失敗から学びます。

株式会社長浜機設 代表取締役 福岡 信一 氏

テーマ：「ワークスタイル変革で失敗した2つの『思い込み』」

サンメッセ株式会社 情報・コミュニケーション企画部 川瀬 直樹 氏 ／ 事業革新部 大倉 圭司 氏

テーマ：「数字なき物語も、物語なき数字も意味はない」

船場化成株式会社 本社総務部 部長 黒川 真吾 氏

テーマ：「ワークスタイル変革を陳腐化させ停滞させる失敗とは」

株式会社小森組 専務取締役 小森 脩平 氏

テーマ：「建設業を簡単に ～ICT内製化から得られる価値～」

【セッションB】15:20-16:40「生成AIでワークスタイル変革やってみた共有会」

流行の生成AI活用。実際に現場で導入してみたリアルな結果と、そこから見えた「働き方の未来」を探求します。

株式会社プレイノベーション 代表取締役 菅家 元志 氏

テーマ：「探究とAI、これからの組織」

株式会社TSグループ / 株式会社カシスト 代表取締役 吉松 良平 氏

テーマ：「『職人×AI×DX＝ブルーカラーが最も進化する』“ハイブリッドカラー”という働き方革命」

(※登壇枠にはまだ若干の空きがございます。追加登壇者は決定次第、公式サイトにて発表いたします)

■メインホール：全国の予選を勝ち抜いた8社とトップランナーが集結

メインホールでは、地方大会を勝ち抜いたファイナリスト8社による最終プレゼンテーションに加え、変革の最前線を知る豪華ゲストによるセッションを実施します。

＜オープニングセッション＞

「時短」だけで売上3倍は実現できない。～島田由香氏×大賞受賞者ケイリーパートナーズ鷲谷氏が語る、業種を超えた「人が輝く」仕組みづくり～

登壇： 島田 由香 氏（株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役）、鷲谷 恭子 氏（株式会社ケイリーパートナーズ 代表取締役）

＜スポンサーセッション＞

「kubellが考える、AIで人が輝く未来の働き方」

株式会社kubell 代表取締役兼社長 上級執行役員CEO 山本 正喜 氏

「Welcome to the Agentic Enterprise」

株式会社セールスフォース・ジャパン ビジネスオペレーション本部 田崎 純一郎 氏

＜ファイナリストプレゼンテーション＞

地方予選を勝ち抜き、全国大会へ駒を進めた挑戦者たちによるプレゼンテーションです。

東北コピー販売株式会社 「クラウドだけじゃ変わらない。10年かけて"人"と"現場"が変わった話 ～ 営業チームが目覚めた、現場DXのリアルストーリー ～」

社会福祉法人風の森 「保育士の働き方を改革し崖っぷちの保育業界を持続可能にする」

医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院 「『小さな自動化の積み重ねが職場を変える』 ～ RPAとAI活用による業務改善の取り組み ～」

資生堂インタラクティブビューティー株式会社 「デジタルの力で聴覚障がい者へパーソナルな美容体験を提供～職域拡大も目指す～」

ダイハツ工業株式会社 「現場主導のDX推進による業務効率化と多様な人材が活躍できる土壌づくり」

株式会社川六 「『物的環境整備』（アナログ）と『DX推進』（デジタル）の好循環を生み出す働き方改革」

和光会グループ 「誰も取り残さないDX ー医療・福祉の職場変革ー」

株式会社中川 「働き方改革とWell-beingと時々林業DX～木を伐らない林業～」

■開催概要

イベント名： 全国ワークスタイル変革大賞2025 全国大会

日時： 2025年12月16日（火）13:00 - 19:00（12:30開場）

会場： シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）

形式： 現地参加 ＋ オンライン配信（ハイブリッド開催）

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 全国ワークスタイル変革大賞実行委員会

審査員（順不同）： 島田由香氏、播磨崇氏、野村真実氏、箕浦龍一氏 他

■お申し込み方法

下記URLよりお申し込みください。

https://workstyle-transformation-awards.jp/national/

■全国ワークスタイル変革大賞実行委員会について

日本全国の企業・団体におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）や働き方改革を推進・支援するために結成された組織です。一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会など複数の団体が連携し運営しています。