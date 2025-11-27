こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京ミッドタウン日比谷で大好評開催中のイルミネーションイベント「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」に期間限定コンテンツの詳細が決定！
初出店！植物由来のスイーツブランドによるドーナツショップ HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets
初開催！クリスマスを彩るオリジナルアイテムが並ぶマルシェ HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema 期間限定で開催！
東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社）は、“魔法のような瞬間”をコンセプトにしたイルミネーションイベント「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」を2026年2月28日(土)まで引き続き開催中です。
今年はイルミネーションに加えて、日比谷エリアを訪れた方にクリスマス気分をよりお楽しみいただくため、ドーナツショップ「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」と、クリエイターによるオリジナルのクリスマスアイテムが集う「HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema」を初開催いたします。
12月5日(金)から12月25日(木)の期間限定で、体に優しい植物由来の原材料を使ったプラントベーススイーツブランド「Vee Sweets」による、期間限定ドーナツショップ「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」を日比谷ステップ広場の大階段上に初出店します。東京ミッドタウン日比谷でしか味わえない限定ドーナツや体も心も温まるグリューワインなどをご提供します。
また、12月20日(土)から12月25日(木)の6日間限定で、東京ミッドタウン日比谷の地下通路で「HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema」を初開催いたします。ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」参加クリエイターによるクリスマス雑貨やオーナメント、レザー小物、アクセサリー等が並びます。
そして、開催中の「ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025」では、日本版声優の上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこらによる特別ナレーション“FM ZOOTOPIA”を日比谷ステップ広場で放送中。東京ミッドタウン日比谷でしか聞くことができない演出です。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/123463/123463_web_1.png
■HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets
プラントベーススイーツブランド「Vee Sweets」による期間限定ドーナツショップ。植物由来の素材にこだわりながら、しっとり食感とやさしい甘味が魅力です。小麦粉・乳製品・卵を使用していない、３大食物アレルギーの方にも安心のスイーツメニューをご提供します。イルミネーションツリー「ETERNAL HEART TREE」をイメージした東京ミッドタウン日比谷限定フレーバーや色とりどりのグレーズドーナツを、華やかなイルミネーションと一緒にお楽しみください。
名称：HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（大階段上）
期間：12月5日（金）〜12月25日（木）
営業時間：15:00〜20:00
※12月23日（火）〜12月25日（木）は20:30まで営業
運営：TORIKAI CAFE
【提供メニュー（一部）】※価格は税込み
■クリスマスドーナツ 各520円
・エターナル・ハート（ショコラ/ココナッツ）
※東京ミッドタウン日比谷限定フレーバー
・ストロベリー・イルミネーション/ミント・イルミネーション
■グレーズドーナツ（抹茶/レモン）各520円
■コーヒー（HOT/ICE）、グリューワイン他 480円〜
https://digitalpr.jp/table_img/1579/123463/123463_web_2.png
■HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema
東京ミッドタウン日比谷でクリスマスマルシェを初開催。日本最大級のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」に登録するクリエイターが総勢60名参加します。会期の前半・後半で出店クリエイターが入れ替わり、オーナメントやクリスマス雑貨、アクセサリーやギフト向けお菓子などクリエイターならではのオリジナリティあふれるクリスマスアイテムが揃います。
前半は、「花のささやき」による空間演出に嬉しいLEDキャンドルや、ドライフラワーやプリザーブドフラワーなどの作品を手がける「Deuxieme（ドゥズィエム）」のクリスマスアイテムなどを販売。後半では、スイーツの出店もあり、raw&vegan sweets専門店「Maple Raw」のケーキなども販売します。
【出店クリエイター/販売アイテム（一部）】※画像はイメージです
名称：HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema
場所：東京ミッドタウン日比谷 B1地下通路
期間：12月20日(土)〜12月25日(木)
※前半：12月20日(土)〜12月22日(月)／後半：12月23日(火)〜12月25日(木)
営業時間：13:00〜20:00
出 店 数：30ブース※出店クリエイターは会期前半と後半で入れ替わります。
入場料：無料
主催：東京ミッドタウン日比谷
運営：Creema
■ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025
世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ役の上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネ初の警察官・ニック役の森川智之、ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野紘、ズートピアの“陰謀論”を語る、行動力とエネルギーに満ちたビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこら日本版声優による、特別ナレーション“FM ZOOTOPIA”を、演出BGMの合間に放送しています。東京ミッドタウン日比谷でしか聴けない演出をお楽しみください。
名称：ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場
実施期間：2025年11月13日(木)〜12月25日(木)
点灯時間：16:00〜23:00
特別演出：初回演出16:00〜／最終演出22:30〜
※30分に1回(90秒)実施
主催：東京ミッドタウン日比谷
協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント
協賛：ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
イベント概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
名称：HIBIYA Magic Time Illumination 2025
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／6Fパークビューガーデン／日比谷仲通り
実施期間：2025年11月13日(木)〜2026年2月28日(土)
※実施期間はエリアにより異なります
点灯時間：16:00〜23:00
※記載の情報は変更になる可能性がございますので、ご来場の際は公式HPをご確認ください
主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷／日比谷シャンテ
協力：株式会社帝国ホテル／公益財団法人 東京都公園協会
URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/xmas/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11/22(土) 「KOSelig JAPAN」が新規オープン！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
九州発のウェルネスブランド「KOSelig JAPAN（コーシェリ ジャパン）」が、11月22日（土）にオープンいたしました。KOSelig JAPANは、“ウェルネスを民主化する”をミッションに掲げ、キャンドルやディフューザーなどのフレグランスアイテムを中心に、心身をリラックスへと誘う多彩なプロダクトを展開するライフスタイルブランドです。2020年の創業以来、「Upcycled Candle」をはじめとした環境配慮型の商品づくりで注目を集め、九州地域との連携による香りの開発にも力を入れています。
■ 九州の自然素材から生まれた香り「9KOS（ナインコース）」シリーズ
ブランドを代表する「9KOS」は、九州各地の特産素材を活かしたアップサイクルフレグランスシリーズです。太宰府市の梅を使った「Ume & Cedarwood」、八女市の茶葉を生かした「Yame Green Tea」など、地域の魅力を香りに融合させたフレグランスをご提供します。そのほか、ルームミストやバスパウダーなどリラックスしたおうち時間を楽しめるグッズをご用意いたします。
KOSelig JAPAN 東京ミッドタウン日比谷店
住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目１−２ 東京ミッドタウン日比谷1階
営業時間：11:00〜20:00
※価格はすべて税込です
※詳細は各店舗にお問合せください
※内容・価格は変更になる場合がございます
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合
施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。
