“1家に1台サウナ”時代を加速。家庭用サウナIESAUNA・IRORIの新規体験会場を全国6拠点に新規オープン

家庭用サウナ新規体験会場を全国6拠点に新規オープン

株式会社Vauwaves（本社：千葉県船橋市、代表取締役：深田渚央）は、自社開発のバイオエタノール式家庭用サウナ「IESAUNA（イエサウナ）」および国産電気式サウナストーブ「IRORI（イロリ）」を実際に体験できる新規体験会場を、全国6拠点（埼玉・横浜・名古屋・大阪・広島・北九州）に一斉オープンいたしました。

すでに累計2,000台以上の販売実績を持つIESAUNAの勢いを背景に、“1家に1台サウナ”のある暮らしを目指し、誰もが気軽に体験できる環境を整えました。

■背景

当社は2020年より、「1家に1台サウナのある時代をつくる」というビジョンのもと、手ごろな価格で簡易設置が可能、かつ本格的な体験を叶える家庭用サウナIESAUNAの開発をスタートしました。

その後、多くの家庭に導入され、現在では 累計2,000台以上の販売実績 を誇るまでに成長。サウナは“特別な施設で楽しむもの”から“家庭で日常的に楽しめるもの”へと広がりを見せています。

■今回の取り組み

累計販売台数2000台超の家庭用サウナIESAUNA

この度、さらに多くの方に自宅サウナを身近に感じていただくため、全国6拠点に新規体験会場を一斉オープンいたしました。

実際に体験できる場を設けることで、導入前の不安を解消し、家庭でのサウナライフを具体的にイメージしていただけます。

■新規体験会場概要

新規会場一覧

開催地：埼玉、横浜、名古屋、大阪、広島、北九州

営業時間：9:00～18:00

定休日：土曜・日曜・祝日

体験時間：30分

体験可能製品：

埼玉・名古屋・大阪・広島・北九州 → IESAUNA、IRORI

横浜 → IRORIのみ

完全予約制：予約ページはこちら(https://liff.line.me/2007201442-pynevNZZ?calendar_id=4611&ts=1764129381)



■体験内容

バイオエタノール式家庭用サウナ「IESAUNA」

国産電気式サウナストーブ「IRORI」

どちらも一畳分のスペースで展開可能。30分間の体験を通じて、本格的なロウリュや設置の容易さを実感していただけます。



■今後の展望

バイオエタノール式サウナIESAUNA国産電気式サウナIRORI

今回の新規体験会場オープンを手始めに、さらなる拠点拡大を進め、自宅サウナを誰にとっても当たり前の存在にすることを目指します。

代表コメント

株式会社Vauwaves 代表取締役 深田渚央

私たちは2020年から“1家に1台サウナ”のある暮らしを本気で目指してきました。手ごろな価格で本格的な体験を実現するIESAUNAは、すでに2,000台以上の販売実績を持ち、全国各地で愛用されています。今回の体験会場オープンにより、より多くの方に自宅サウナの魅力を知っていただきたいと考えています。

株式会社Vanwaves代表取締役 深田渚央

本件に関するお問い合わせ 株式会社Vauwaves 広報担当 豊山

TEL：050-3155-0325

MAIL：0325@vanwaves.com

所在地：千葉県船橋市前原東3丁目16-3-101



代表者：代表取締役 深田渚央



事業内容：家庭用サウナの企画・製造・販売



ブランド：IESAUNA、IRORI



URL：https://iesauna.com

法人向け：https://iesauna.com/pages/corporate-lp