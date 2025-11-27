営業担当者の課題、1位は「顧客に合うデータがない」。エビデンス活用で「受注率」向上を実感するも、半数以上が「効果測定」に課題
～「成約に繋がった」（44.6%）と効果を実感する一方、データ入手の困難さが浮き彫りに～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335472&id=bodyimage1】
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年11月に「営業・提案資料における エビデンス活用の実態調査（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/eigyokadai-evidence/ ）」を実施しました。
調査の結果、営業資料の作成・活用に関わる営業担当者（N=130）は、エビデンス（客観的データ）活用で「受注率」向上（53.8%） などの効果を実感していることがわかりました。
一方で、エビデンス活用の最大の課題として「最新データの入手が難しい」（132pt）が1位に挙げられ、次いで「顧客業界・規模に合うデータが少ない」（110pt）、「効果を定量的に測れていない」（110pt） が続くなど、データ活用の理想と現実のギャップが浮き彫りになりました。
【調査概要】
・調査機関： 株式会社はちのす制作
・調査対象： 従業員数50名以上の企業に勤務し、営業資料・提案資料・ホワイトペーパーにおいて調査データを使用した経験がある、商談・受注業務に携わるビジネスパーソン
・有効回答数： スクリーニング調査：4,325人 / 本調査：130人
・調査期間： 2025/11/07～2025/11/08
・調査方法： インターネット調査
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
※本調査における「エビデンス」とは、サービスや製品の価値・必要性を客観的に裏付けるために示される、不特定多数の対象者（市場・業界・生活者など）から得られたアンケート調査や統計的データを示します。お客様の声や、自社利用顧客の実績などの「事例」を示すものは含まれません。
【調査内容結果】
Q1：営業資料でエビデンスを入れる主な目的は何ですか？
（複数回答、n=130）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335472&id=bodyimage2】
・1位：自社の主張や価値を客観的に補強するため： 56.9%（74票）
・2位：サービスの必要性を論理的に説明するため： 51.5%（67票）
・3位：初回接点で信頼感を与えるため： 40.8%（53票）
・3位：他社との差別化を図るため：40.8%（53票）
営業担当者は、感覚的な「良さ」ではなく「論理性」や「客観性」を担保するためにエビデンスを用いていることがわかります。
顧客の「なぜ？」に応え、商談初期の信頼を獲得する「武器」として活用している実態がうかがえます。
Q2：営業資料にエビデンスを入れることで、どのような効果を感じますか？
（複数回答、n=130）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335472&id=bodyimage3】
・1位：顧客の理解・納得感UP： 54.6%（71票）
・2位：資料閲覧後の顧客からの問い合わせ数UP： 50.0%（65票）
・3位：初回商談率UP： 49.2%（64票）
Q1の目的（論理的説明・差別化）が、そのまま「顧客の理解・納得感」や「他社比較時の優位性」という効果に直結しています。
また、約5割が「初回商談率」の向上を実感しており、エビデンスが次のフェーズに進むための「商談の突破力」に寄与していることが示されました。
