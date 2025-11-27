SUNHALL & CYPRESS LOUNGE Presents… 『NO HOLDS BARRED III』
SUNHALL & CYPRESS LOUNGE Presents…
『NO HOLDS BARRED III』
2025年12月21日（日）
会場：心斎橋SUNHALL & CYPRESS LOUNGE by sunhall west
■ LIVE
ajiheng / SATTU CREW / Spinna B-ILL with Unruly BE / TAKAFIN with REGGAE JAM ROCKAZ / Wa Yo Set
Bagus! / LEE-BEN & 啓太郎 / TROPICAN'S / スギーリトルバード&THE LB's
■ DJ
LEADER（ex.DETERMINATIONS） / SHIN（ex.DETERMINATIONS） / YUKI ABE（vongsign）
SKANKIN'HOURS （サイトウ,su ,ミックアキラー） / 8ch
■ OPEN A BOOTH
DELI VERDE / WESTSIDE 314
OPEN / START：15:30
CLOSE：22:30
場内禁煙/喫煙室あり
【一般発売日】
11月28日（金）18:00 ~
【チケット情報】
前売りチケット…\4,500
学生割引チケット…\2,500（入場時に要学生証 / 確認できない場合は+\2,000必要）
当日チケット…\5,500
【プレイガイド】
各PGにて販売中！
エントランスにて別途1ドリンク代金\600を頂きます。
未就学児入場無料*要保護者同伴
【お問い合わせ】
SUNHALL：06-6213-7077
http://sunhall.jp
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-9-28ビッグステップサウスビルＢ２Ｆ
【主催・企画・制作】
心斎橋SUNHALL / BACK YARD PROMOTION
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335402&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335402&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社BACK YARD PROMOTION
