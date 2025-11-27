PC向けRPG制作ツール『RPG Developer Bakin』 ゲームクリエイター祁答院慎×Bakin 開発ブログ第5回「抜けろ！マスターアップ！」公開 ゲーム作りの幅を広げるDLC3種類登場
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）で新たなサンプルゲームを制作する過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第5回を公開したことをお知らせいたします。
また、会話に音声演出を加えるプラグインと、高解像度ドット絵キャラやレトロな3Dダンジョンのアセットパック2種類の発売も併せてお知らせいたします。
■祁答院氏もBakinの沼にハマる～開発ブログ第5回公開～
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinを使って制作中の新たなサンプルゲーム。その制作過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」の第5回「抜けろ！マスターアップ！」を公開しました。
記事では、カメラ演出やレンダリング設定、ミニゲーム制作など、祁答院氏が試行錯誤しながら世界観を深めていく制作過程を紹介。サンプルゲームが形になるまでの“沼”と“こだわり”がリアルに伝わる内容です。
■Made with RPG Developer Bakin第5回： 抜けろ！マスターアップ！
URL：https://rpgbakin.com/blog/made-with-bakin/17215/
■祁答院 慎（けどういん まこと）プロフィール
日本のゲームクリエイター・シナリオライター。兵庫県尼崎市出身。学生時代に自作したホラーゲーム『コープスパーティー』が同人作品として注目され、後に商業化。シリーズはゲームだけでなく、小説、ドラマCD、アニメなど多方面に展開され、国内外で高い評価を受ける。ホラーやサスペンス、青春群像劇など人間の内面に迫る重厚なストーリー作りに定評があり、独特の恐怖演出や心理描写にファンが多い。近年もゲームや小説で新作を発表し続け、精力的に活動。制作スタイルとして「まず物語から考える」ことを重視し、自身の体験や感情を反映させながら作品世界を構築している。
※『コープスパーティー』はTeam GrisGris、『コープスパーティーBR、BS、2U、BD、TP』はTeam GrisGris/MAGES.の著作物です。
■本日発売！新たなDLCが3種類登場
会話イベントにサウンド演出を加えるプラグイン『Talking Sounds』と、標準素材のサポートキャラクターを高解像度で再構築したドット絵キャラクター素材集『Vibrato NPC PIXEL PACK Vol.3』、レトロなローアングル3Dスタイルのダンジョンを構築できるアセットパック『Retro Tiny Dungeon』を発売しました。また、2025年12月11日（木）午前3時まで10％OFFのローンチ割引を実施しています。この機会をお見逃しなく！
●2025年11月27日発売DLC概要
◆ローンチセール
期間：2025年11月27日（木）～12月11日（木）午前3時（JST）
割引率：10％OFF
◆RPG Developer Bakin Talking Sounds
メッセージ表示中に効果音を再生し、まるでキャラクターが“話している”ような演出を加えることができるプラグインです。ピッチや音量、パンなどを調整して、キャラクターごとに個性的な音声表現を付加可能。会話イベントにプロらしい臨場感と魅力を与えます！
