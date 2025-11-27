クローム・インダストリーズジャパン合同会社(所在地：東京都港区、代表：志賀 剛史)は、NYCの最先端ワークウェアブランド TILIT とのコラボバッグを発売いたします。URL： https://www.chromeindustries.jp/blogs/blog/tilit-x-chrome

シェフのための“ヒーローバッグ”誕生！TILIT × CHROMEコラボで実現した独自のスリングバッグ

「シェフナイフをもっと自由に、もっとスマートに持ち運びたい」――そんな現場の声から生まれた、TILITとCHROMEのコラボレーション。ストリートレベルの耐久性とプロの厨房にふさわしい機能性を兼ね備えた、スリングバッグが登場しました。・取り外し可能なナイフロール付きナイフを安全かつスマートに持ち運べる工夫。必要なときだけ取り出せるので、移動の多いシェフにはぴったりです。・機能性とファッション性の両立ストリートで映えるデザインと、プロの厨房で求められる実用性。その両方を兼ね備えています。本商品は、ストリートレベルの耐久性とプロ仕様の機能性を両立。料理人の「こんなのが欲しかった！」を形にしたスリングバッグです。

商品概要

商品名：TILIT X CHROME: Kadet Chef Knife Sling品番 ：BG499TTBX価格 ：17,000円（18,700円税込）＜商品説明＞Chrome × Tilit Chef’s 9L Sling（限定コラボモデル）。移動の多いシェフのために設計された限定コラボスリングバッグ。＜特長＞・取り外し可能なナイフケース（15インチ × 13インチ） 背面のジッパーポケットに収納でき、しっかり固定可能。・透明フロントメッシュポケット（TPUコーティング） ツールが見やすく、拭き取りやすいイージークリーン仕様。・着脱式3点クイックリリースバックル 素早くオン／オフできるモジュラーキャリーシステム。・パッド入りクロスボディストラップ 長さ調整が容易で、安定性を保つ取り外し可能なスタビライザーストラップ付き。・タブレット収納対応（非パッド仕様） 多くのタブレットが収納可能。・パッド付きUロックホルスター 自転車通勤時に便利なリアホルスター付き。・高品質PFASフリー素材採用・素材および製造上の欠陥に対して生涯保証付き＜ナイフケースの特長＞・2～5本の主要ナイフとツールを収納可能。 コンパクトなレイアウトでギアを整理。・安全な刃物収納 面ファスナーと保護フラップにより、ナイフ同士がぶつからず安全に保管。・耐切創性とお手入れのしやすさ UHMWPE（超高分子量ポリエチレン）生地とタープライニングで補強され、耐久性抜群。・透明ジップポケット付き 小物を見やすく安全に保管。

商品名：TILIT X CHROME: Chef Apron品番 ：AP526BK価格 ：12,000円（13,200円税込）＜商品説明＞Chrome × TILIT エプロンは、プロの厨房パフォーマンスをストリートへと持ち込んだ限定モデル。耐久性に優れた PFASフリー素材 を使用し、必要な部分をしっかり補強。現場を離れないシェフ、クリエイター、通勤者など「常に動き続ける人」のために作られています。Chromeのシグネチャーであるウェビングディテールと、TILITの人間工学に基づいたフィット感を融合。キッチンでも街でも、あなたの動きに自然に寄り添うエプロンです。＜特長＞・Chrome × TILIT 限定モデル：ストリートからキッチンまで対応するモジュラーデザイン・撥水性・イージークリーン仕様のPFASフリー生地・クロスバックストラップ（クイックリリース金具付き）・ツールやデバイスをしっかり収納できる強化ポケット・コントラストステッチとコラボロゴによるデザインアクセント

商品名 ：TILIT X CHROME: Commuter T-Shirt品番 ：AP527BK価格 ：5,500円（6,050円税込）コラボレーション：Chrome × TILIT素材 ：ミッドウェイト コットンジャージーブランディング ：Chrome × TILIT ロゴ（スクリーンプリント）ネックライン ：リブ仕様フィット ：ユニセックス＜商品説明＞Chrome × TILIT ミッドウェイト コットンTシャツ - TILIT NYCメタディスクリプション：より多くをこなす人のために作られた Chrome × TILIT Tシャツ。上質なコットンの着心地とミニマルなデザインを両立。キッチンからストリートまで、あらゆるシーンで活躍します。Look Sharp（シャープに）より多くをこなす人のために作られた定番。Chrome × TILIT Tシャツは、上質なコットンの快適さに加え、控えめながら洗練されたディテールを備えています。キッチンからストリートまで、日常のあらゆる場面に合うクリーンで汎用性の高いスタイルで、最大限のエネルギーを放ちます。＜主な特長＞上質なミッドウェイトコットン: 一日中快適で、型崩れしにくい中厚コットンを採用。ミニマルなコラボロゴ: 控えめなスクリーンプリントがクリーンかつ上質な印象を演出。汎用性の高いユニセックスフィット: あらゆる体型に合うクラシックフィットで、どんなシーンにも使える定番アイテム。販売場所 ： クロームジャパン オフィシャルオンラインストアその他URL ： https://www.chromeindustries.jp/collections/tilit-x-chrome

クロームインダストリーズ（CHROME INDUSTRIES）

1995年アメリカ合衆国にて設立。主に自転車用バッグやアパレル、靴などの製造・販売を行う。特にメッセンジャーバッグで知られており、その耐久性や機能性、都市的なデザインで好評。自転車好きの創業者により、自転車で使うのに適したバッグを自分で作り始めたことが起源。主な特徴は「必要な時に荷物にアクセスしやすい斜め掛け」「荷物を持ち上げて背負う負担を減らすために、肩に背負ってから、バックルを外して、背負う」「斜めに背負ったバッグが前側にずれてこないようにする」「雨でも中身が濡れない」「高い耐久性」の5点。自転車文化と都市文化の融合を象徴するブランド。

クローム・インダストリーズジャパンについて（CHROME INDUSTRIES JAPAN）

クローム・インダストリーズジャパン合同会社は、2013年10月7日に米国本社の100％子会社として設立。日本市場での自社ブランド、アイテムの認知拡大だけでなく、世界にひとつしかないバッグが作れるCHROME CUSTOMS( https://www.chromeindustries.jp/blogs/chrome-features/chrome-customs )を提供するなど、日本独自の特色を持つ。CHROME CUSTOMSが縫えるのは日本人のソーワー（バッグメーカー）ただ一人となっている。商号 ：クローム・インダストリーズジャパン合同会社代表者：ジェネラルマネージャー 志賀剛史所在地：東京都港区北青山１-３-６設立 ：2013年10月7日URL ：https://www.chromeindustries.jp/